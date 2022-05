La Banque Nationale surpasse les attentes et hausse son dividende

La Banque Nationale a dévoilé vendredi une performance financière de beaucoup supérieure aux prévisions des analystes et une bonification de son dividende.

Richard Dufour La Presse

En réaction, l’action de la banque a commencé la journée de vendredi en hausse de 3 % à la Bourse de Toronto.

L’institution financière montréalaise a généré des profits de 893 millions durant les mois de février, mars et avril. Le bénéfice par action ajusté a augmenté de 13 % sur un an pour atteindre 2,55 $ par action, alors que le consensus des analystes s’articulait autour de 2,25 $ par action.

Tous les secteurs d’exploitation de la banque enregistrent des hausses de revenus par rapport au trimestre précédent.

Les profits générés par le secteur des marchés financiers ont notamment bondi de 17 % à 289 millions sur un an alors que ceux dégagés par le secteur du financement spécialisé aux États-Unis et à l’international, qui regroupe notamment les activités des filiales Credigy et de la banque cambodgienne ABA, ont augmenté de 18 % à 152 millions.

Une bonification de 6 % du dividende versé aux actionnaires est annoncée, ce qui le porte à 92 cents par action.

« Nous maintenons nos objectifs stratégiques visant un rendement des capitaux propres élevé et une gestion prudente du risque et du capital réglementaire », commente par communiqué le PDG Laurent Ferreira.

La sixième banque en importance au pays est la dernière du « Big 6 » des plus grandes banques canadiennes à présenter ses résultats trimestriels cette semaine.

« La Banque Nationale vient de présenter les meilleurs résultats globaux parmi toutes les banques au pays », commente l’analyste Paul Holden, de la CIBC.