Le chef de la direction, Darryl White, explique que les bons résultats financiers ont été alimentés par la croissance généralisée des prêts aux clients et la qualité du crédit au sein des Services bancaires particuliers et entreprises en Amérique du Nord.

Le bénéfice net a bondi de plus de 3 milliards en un an

(Toronto) La Banque de Montréal a annoncé mercredi une hausse de son dividende, tout en affichant un bénéfice de 4,76 milliards pour son deuxième trimestre.

La Presse Canadienne

La banque versera désormais un dividende trimestriel de 1,39 $ par action, en hausse de 6 cents par rapport à celui de 1,33 $ par action payé jusque là.

Cette augmentation survient alors que la banque a réalisé un bénéfice de 7,13 $ par action pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 1,30 milliard, soit 1,91 $ par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 9,32 milliards, en hausse par rapport à ceux de 6,08 milliards du même trimestre un an plus tôt. Les provisions pour pertes sur créances se sont chiffrées à 50 millions, alors qu’elles avaient été de 60 millions au deuxième trimestre de l’an dernier.

Sur une base ajustée, la Banque de Montréal a affiché un bénéfice de 3,23 $ par action, supérieur à celui de 3,13 $ par action de la même période un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 3,21 $ par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Nous avons continué à produire de bons résultats financiers ce trimestre, alimentés par la croissance généralisée des prêts aux clients et l’excellente qualité du crédit au sein de nos services bancaires (aux) particuliers et entreprises en Amérique du Nord, sans compter les solides résultats de nos groupes sensibles aux marchés malgré des conditions plus difficiles », a souligné le chef de la direction de la Banque de Montréal, Darryl White, dans un communiqué.

« En mettant notre stratégie en œuvre de manière cohérente et rigoureuse, nous continuons à respecter notre engagement à maintenir un levier d’exploitation positif, tout en investissant pour faire croître nos revenus et faire progresser notre programme “Le numérique au premier plan”. »

Les services canadiens aux particuliers et aux entreprises ont engrangé un profit net de 940 millions, comparativement à celui de 777 millions de la même période l’an dernier, tandis que les mêmes activités aux États-Unis ont généré un profit de 588 millions, par rapport à 538 millions l’an dernier.

Les activités de gestion de patrimoine de la Banque de Montréal ont dégagé un profit de 314 millions, en baisse par rapport à celui de 322 millions un an plus tôt, tandis que BMO Marchés des capitaux a réalisé un profit de 448 millions, en baisse par rapport à celui de 558 millions de l’an dernier.

La division des services d’entreprise a engrangé un profit de 2,47 milliards au plus récent trimestre, comparativement à une perte de 892 millions un an plus tôt, en raison principalement de l’accroissement des revenus attribuable aux mesures de gestion de la juste valeur dans le cadre de l’acquisition annoncée de Bank of the West et de la diminution des charges découlant de la réduction de valeur de l’écart d’acquisition en lien avec la vente des activités de gestion d’actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à l’exercice précédent.