La Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ ont entamé des discussions exclusives avec le Groupe Bonduelle en vue de l’acquisition d’une participation dans ses activités nord-américaines, a annoncé mardi la société française.

La Presse Canadienne

Les négociations portent sur l’acquisition d’une participation de 65 % dans le transformateur et commerçant de légumes en conserve et surgelés Bonduelle Americas Long Life (BALL), que les deux investisseurs institutionnels québécois se partageraient à parts égales.

BALL, qui détient notamment les marques de commerce Arctic Gardens et Del Monte, distribue ses produits pour le commerce de détail et la restauration aux États-Unis et au Canada, principalement en marque de distributeur, en marques de tiers et avec ses propres marques.

La valeur totale de BALL est estimée à environ 850 millions, a précisé Bonduelle dans un communiqué, et son chiffre d’affaires a atteint 943 millions lors de son exercice 2020-2021.

Après la transaction, le siège social de BALL serait installé à Brossard, a indiqué la première vice-présidente et cheffe au Québec pour la CDPQ, Kim Thomassin, soulignant que l’entreprise poursuivrait son plan d’expansion pour consolider sa position au Canada et développer davantage le marché américain.

La transaction pourrait être conclue quelques semaines après le délai requis pour l’échange d’informations, sous réserve de l’obtention du feu vert des autorités réglementaires, a ajouté Bonduelle.

Le Groupe Bonduelle avait annoncé en septembre qu’il entamait une révision stratégique de ses activités, en particulier celles de BALL. L’opération devrait permettre au groupe de poursuivre ses activités en se concentrant sur ses « priorités stratégiques » et sur son « ambition de croissance durable à impact positif ».