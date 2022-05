(Toronto) Globalive Capital a annoncé jeudi avoir signé une entente de partage de réseau et de spectre avec Telus, dans l’espoir que cela améliore son offre de rachat de Freedom Mobile.

Adena Ali La Presse Canadienne

Shaw Communications cherche à se défaire de Freedom, son opérateur sans fil, afin de favoriser le plus possible la conclusion de son projet de fusion avec Rogers Communications, évalué à 26 milliards.

La vente de Freedom devrait être une condition au feu vert d’Innovation, Science et Développement économique Canada pour le mariage entre Rogers et Shaw, et est considérée comme le meilleur moyen de maintenir la concurrence dans le secteur du sans-fil tout en permettant à la fusion d’aller de l’avant.

Cependant, l’entente est aussi confrontée à l’opposition du Bureau de la concurrence, qui estime que la fusion ne devrait pas aller de l’avant même si Freedom Mobile devait changer de mains.

Dans des documents déposés le 9 mai auprès du Tribunal de la concurrence, l’organisme de réglementation a fait valoir que la vente de Freedom Mobile n’ajouterait pas de concurrence au secteur des télécommunications, estimant que les nouveaux propriétaires « (seraient) susceptibles de fournir un soutien financier, de gestion, technique ou autre moins efficaces », ce qui rendrait plus difficile pour le fournisseur d’affronter les trois géants des télécommunications que sont Rogers, BCE et Telus.

Dans les documents judiciaires, le Bureau de la concurrence a également déclaré que l’accord proposé entre Rogers et Shaw effacerait plus d’une décennie d’efforts réglementaires pour stimuler la concurrence dans le secteur des télécommunications.

L’entente de Globalive est conditionnelle à son acquisition de Freedom Mobile.

Le fondateur et président de Globalive, Anthony Lacavera, a affirmé que la propriété de Freedom par son entreprise aurait pour effet de réduire les factures de téléphonie cellulaire et offrirait aux clients « la même expérience de réseau » que les clients des grandes entreprises de télécommunications canadiennes.

M. Lacavera a également indiqué qu’il continuerait d’investir dans Freedom et de développer le réseau si l’offre de Globalive pour le transporteur était retenue.

« Nous prévoyons d’aller de l’avant et d’acquérir plus de spectre lors des prochaines enchères, que nous partagerons ensuite dans l’accord de partage de spectre et de réseau avec Telus, et d’étendre encore les capacités du réseau de Freedom », a-t-il affirmé lors d’une entrevue.

M. Lacavera a ajouté que son offre répondrait aux préoccupations du Bureau de la concurrence en ce qui a trait à la vente de Freedom et à l’accord Rogers-Shaw dans son ensemble.

Un observateur sceptique

Malgré tout, le professeur de l’Université Carleton, Dwayne Winseck, ne pense pas que l’arrangement suffira à satisfaire le Bureau de la concurrence.

« Je ne vois tout simplement pas comment les préoccupations soulevées par le Bureau de la concurrence dans sa demande au Tribunal de la concurrence seraient contrebalancées par cela », a-t-il souligné lors d’une entrevue.

M. Winseck a ajouté qu’il était également sceptique quant à l’accord, puisqu’il estime qu’il va à l’encontre des intérêts commerciaux de Telus et des efforts déployés par les grands opérateurs de télécommunications au fil des ans pour limiter essentiellement la capacité des opérateurs mobiles indépendants à se développer en tant que rivaux viables.

« On nous demande d’accepter que Telus, en quelque sorte, sorte de son personnage et permette à Freedom de devenir un joueur très formidable en ce sens qu’il aura les ressources et l’accès pour concurrencer Telus, Rogers et Bell sur la base du prix, de la disponibilité de l’accès et de la taille des plans de données, et je ne vois pas comment cela pourrait se produire. »

Il a ajouté que Telus « garderait Freedom en laisse » et ne lui permettrait pas de la concurrencer sur les prix ou sur les forfaits de données.

Telus a déjà un accord de partage de réseau avec Bell, ce qui pourrait compliquer davantage l’accord de Globalive, a ajouté M. Winseck, et devrait probablement être intégré à la discussion.

En plus de Globalive, Québecor a exprimé un intérêt pour le fournisseur de services sans fil. Entre-temps, le fournisseur de services internet Xplornet Communications aurait été présenté aux autorités réglementaires comme un acheteur potentiel.

M. Lacavera a précisé qu’il aimerait voir intervenir un opérateur établi aux États-Unis, tel que T-Mobile, si Globalive n’est pas le soumissionnaire retenu.

Freedom Mobile, anciennement connu sous le nom de Wind Mobile, a été fondé par M. Lacavera en 2008. Après des problèmes financiers et des problèmes de propriété étrangère, Wind Mobile a été vendu à Shaw en 2016 et a changé de nom.