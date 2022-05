Le fabricant de parkas de luxe a précisé que sa perte par action s’élevait à 9 cents pour le trimestre clos le 3 avril, comparativement à un bénéfice par action de 2 cents un an plus tôt.

(Toronto) Canada Goose a affiché jeudi une perte nette du quatrième trimestre de 9,1 millions, ce qui se comparait à un profit de 2,5 millions pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le fabricant de parkas de luxe a précisé que sa perte par action s’élevait à 9 cents pour le trimestre clos le 3 avril, comparativement à un bénéfice par action de 2 cents un an plus tôt.

Les revenus trimestriels se sont élevés à 223,1 millions, comparativement à 208,8 millions lors du quatrième trimestre précédent.

En excluant les postes extraordinaires, Canada Goose a réalisé un profit ajusté par action de 4 cents pour son plus récent trimestre, alors qu’il avait été de 1 cent par action un an plus tôt.

Dans ses perspectives pour le premier trimestre, la société a dit s’attendre à réaliser des revenus de 60 millions à 65 millions et une perte ajustée d’entre 60 cents et 64 cents par action.

Pour l’ensemble de l’exercice financier 2023, Canada Goose calcule que ses revenus devraient s’établir entre 1,3 milliard et 1,4 milliard, tandis que son profit ajusté devrait être d’entre 1,60 $ et 1,90 $ par action.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : GOOS)