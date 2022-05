Taiga Motors génère enfin ses premiers revenus

Après six années de recherche et développement et d’essais, Taiga Motors a franchi un important jalon dans sa jeune histoire en générant ses premiers revenus. Le constructeur de véhicules récréatifs électriques accélère le pas du côté des motomarines même si les difficultés d’approvisionnement lui donnent du fil à retordre.