(Lévis) Le Mouvement Desjardins a affiché jeudi, en soirée, un excédent avant ristournes aux membres en baisse de 35 % pour son premier trimestre, alors que ses revenus totaux ont diminué de 5,5 %.

La Presse Canadienne

La coopérative de Lévis a vu son excédent s’établir à 519 millions pour le trimestre clos le 31 mars, alors qu’il avait été de 798 millions lors de la même période en 2021.

Desjardins a attribué ce recul à de plus importants investissements dans des projets stratégiques, « notamment en matière de transformation numérique et de sécurité », ainsi qu’à une hausse de la sinistralité dans son secteur de l’assurance de dommages.

Les revenus d’exploitation de la coopérative ont progressé de 267 millions pour atteindre 5,05 milliards, mais un accroissement des pertes de placement a eu pour effet de faire diminuer les revenus totaux, qui sont passés de 3,03 milliards l’an dernier à 2,87 milliards au plus récent trimestre.

Le ratio de fonds propres de la catégorie 1A de Desjardins s’est établi à 20,6 %, alors qu’il était de 21,1 % au 31 décembre et de 22,1 % à la fin du premier trimestre précédent.

Le retour aux membres et à la collectivité s’est chiffré à 118 millions au premier trimestre, en hausse de 15,7 % par rapport à celui de 102 millions de la même période l’an dernier. En excluant les commandites, dons et bourses d’études, le montant total des ristournes aux membres a grimpé de 13,3 % sur un an pour atteindre 102 millions au plus récent trimestre.