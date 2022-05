Commerces de détail

Les magasins physiques sont là pour de bon

Les clients sont de retour en magasin et les ventes sur le web se stabilisent, voire diminuent, constatent des détaillants, qui clament que le proverbial « briques et mortier » n’est assurément pas mort. Devant ce changement dans les habitudes d’achat, Altitude Sports, qui fait sa marque dans la vente de vêtements et d’articles de plein air uniquement en ligne, réfléchit à l’idée d’un possible retour en magasin.