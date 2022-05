(Laval) L’action de Bausch Health Companies a perdu plus du quart de sa valeur mardi, après que la société pharmaceutique a affiché un profit du premier trimestre inférieur aux attentes et abaissé ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice.

La Presse Canadienne

Le plongeon de 4,55 $, ou 27,1 %, de l’action à la Bourse de Toronto, où elle a clôturé à 12,23 $, est survenu au dernier jour de son premier appel public à l’épargne (PAPE) pour le fabricant de produits pour les yeux Bausch + Lomb, qui a commencé vendredi à se négocier à la Bourse de Toronto et à celle de New York, et est inscrit comme une société distincte depuis la clôture des marchés de mardi.

Bausch Health s’attendait à conclure l’essaimage avec un produit brut de 630 millions US, qu’il prévoit d’affecter à sa dette à long terme de 23,17 milliards US.

La chute des actions est également survenue après que la société lavalloise a révisé à la baisse ses prévisions de revenus, qui devraient s’établir entre 8,25 milliards US et 8,40 milliards US pour l’exercice 2022, alors que les prévisions précédentes visaient un chiffre d’affaires entre 8,40 milliards US et 8,60 milliards US.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement devrait se situer entre 3,22 milliards US et 3,38 milliards US, plutôt qu’entre 3,35 milliards US et 3,50 milliards US.

Bausch Health a enregistré une perte de 69 millions US au premier trimestre, contre une perte de 610 millions US pour la même période un an plus tôt, lorsqu’elle avait enregistré une charge de dépréciation liée à ses activités Ortho Dermatologics.

Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars ont totalisé 1,92 milliard US, contre 2,03 milliards US à la même période l’an dernier.

« Notre croissance organique au premier trimestre 2022 a été stable par rapport au même trimestre de l’année dernière, malgré des pressions macroéconomiques croissantes et un environnement de chaîne d’approvisionnement difficile », a affirmé dans un communiqué celui qui allait devenir le chef de la direction de l’entreprise à la clôture du PAPE, Thomas Appio.

Les analystes s’attendaient à une perte de 1 million US à partir de revenus de 2,04 milliards US, selon les prévisions recueillies par la société de données financières Refinitiv.

Le bénéfice net ajusté pour le trimestre s’est établi à 263 millions US, en baisse par rapport aux 370 millions US de l’année précédente. Ce résultat ajusté était aussi inférieur de 28 % aux attentes des analystes, qui étaient de 365,2 millions US.

Le chef de la direction sortant de Bausch Health, Joseph Papa, restera président du conseil jusqu’à la scission complète de Bausch + Lomb, cette semaine, date à laquelle il sera remplacé par Robert Power.