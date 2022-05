(Laval) Bausch Health a enregistré une perte de 69 millions US au cours de son plus récent trimestre, comparativement à une perte de 610 millions US un an plus tôt lorsqu’elle avait pris une charge de dépréciation liée aux activités d’Ortho Dermatologics.

La Presse Canadienne

La pharmaceutique de Laval, qui tient ses comptes en dollars américains, affirme que la perte s’est élevée à 19 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 1,71 $ US par action diluée au premier trimestre 2021.

Les revenus pour le trimestre ont totalisé 1,92 milliard US, contre 2,03 milliards US au même trimestre l’an dernier.

Bausch Health indique que son bénéfice net ajusté pour le premier trimestre de 2022 a été de 263 millions US, comparativement à 370 millions US un an plus tôt.

La société a déclaré qu’elle prévoyait finaliser mardi l’introduction en bourse de son activité de santé oculaire Bausch + Lomb et qu’elle restait sur la bonne voie pour se séparer de l’entreprise.

Thomas Appio deviendra PDG de Bausch Health une fois l’introduction en bourse clôturée. Le PDG actuel de Bausch Health, Joseph Papa, restera président jusqu’à la séparation complète de Bausch + Lomb, date à laquelle il sera remplacé par Robert Power.

