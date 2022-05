Les Industries Dorel voyaient leur action chuter d’environ 6 % en Bourse, vendredi, le fabricant de meubles et de produits pour enfants devant toujours composer avec une chaîne d’approvisionnement chaotique, ce qui s’est traduit par une perte au premier trimestre.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

La situation logistique et économique est demeurée tout aussi défavorable au cours des trois premiers mois de l’année, a expliqué le président et chef de la direction, Martin Schwartz, dans un communiqué.

« Les difficultés liées aux chaînes d’approvisionnement, l’inflation élevée et ses répercussions sur les prix de vente des produits et sur nos consommateurs, ainsi que l’incertitude en Europe, comptent parmi les facteurs qui ont contribué au recul des bénéfices trimestriels », a-t-il affirmé.

La perte nette liée aux activités poursuivies de la société montréalaise a doublé à 27,2 millions US, comparativement à 12,8 millions US à la même période l’an dernier. Les revenus, pour leur part, ont diminué de 2,4 % à 428 millions US.

Les activités de produits pour enfants ont affiché une progression des revenus de 3,2 % à 216,6 millions US. La perte d’exploitation s’est établie à 12,5 millions US, comparativement à 7,6 millions US à la même période l’an dernier.

Pour la division Dorel Maison, les ventes ont décliné de 7,5 % à 211,5 millions US. Le bénéfice d’exploitation a reculé, passant de 14,8 millions US à 5,5 millions US.

En avant-midi, l’action de Dorel perdait 50 cents, ou 6,3 %, à 7,39 $ à la Bourse de Toronto.