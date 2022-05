S’ils se sont questionnés sur l’importance à accorder au commerce en ligne et sur la pertinence d’avoir des magasins physiques, les dirigeants de la Maison Simons affirment avoir fait le bon choix en continuant de miser sur les proverbiaux « briques et mortier ». La preuve, le détaillant de vêtements a ouvert jeudi son 16e magasin, à Pointe-Claire, dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Un investissement de 26,5 millions.

Nathaëlle Morissette La Presse

L’entreprise québécoise a même confirmé à La Presse l’ouverture d’un nouveau magasin à Halifax qui accueillera ses premiers clients au début de l’année 2024. Simons songe également à renforcer sa présence à Toronto et Vancouver, où l’entreprise compte déjà des magasins.

« C’est extraordinaire d’être dans un mode d’ouverture alors que plusieurs semblent plus négatifs par rapport à l’avenir du commerce de détail. Dans notre cas, on sent le retour des clients et on se réjouit d’être dans un contexte où on ouvre notre 16e magasin, a affirmé en entrevue Bernard Leblanc, le tout nouveau président et chef de la direction de Simons, à l’issue de l’inauguration du dernier-né de l’entreprise au Centre Fairview Pointe-Claire, où 200 personnes travailleront. Pour moi, c’était inévitable que les choses se rétablissent », a-t-il ajouté, alors que les clients déambulaient dans le magasin sous les airs du DJ installé au premier étage.

Inaugurer un magasin ici en mai, avec le printemps qui se pointe, le soleil qui brille, c’est fort significatif. Les beaux jours sont devant nous. Bernard Leblanc, chef de la direction de Simons

Le président et chef de la direction a ajouté dans la foulée que les ventes en ligne se sont stabilisées après une « croissance anormale » pendant la pandémie. Maintenant, le détaillant, fondé à Québec, croit en une « coexistence » du web et des magasins physiques. Selon M. Leblanc, le commerce en ligne revêt également d’une grande importance puisque le consommateur est désormais en « mode hybride » et aime conjuguer les deux façons de faire des achats.

Présent lors de l’inauguration du magasin d’une superficie de 91 000 pieds carrés – 14 000 pieds carrés consacrés à des espaces administratifs et 74 000 au détail –, l’ancien président, Peter Simons – grandement sollicité par les clients et employés présents pour l’occasion – a lui aussi réaffirmé l’importance des magasins physiques. « Au début de la pandémie, on a eu la discussion comme tout le monde à propos de la théorie voulant que le commerce en ligne allait prendre le dessus sur tout. On a cru dans les magasins, on a les gardés ouverts. Et de Vancouver à Québec, on voit les gens retourner au magasin. J’y crois et je ne pense pas qu’on se soit trompés », affirme celui qui agit maintenant à titre de chef marchand – gestion des inventaires, des achats, des chaînes d’approvisionnement. Il siège toujours au conseil de famille ainsi qu’au conseil consultatif, sorte de conseil d’administration. Peter Simons et son frère Richard, lui aussi sur place jeudi, demeurent les actionnaires de contrôle.

Transition

De son propre aveu, Peter Simons, qui a quitté la présidence de l’entreprise familiale il y a un peu plus d’un mois, a été « un peu moins impliqué » dans l’ouverture du magasin de Pointe-Claire. « Je pense que ça s’est mieux passé ! lance-t-il en riant. Bernard a une super rigueur et les équipes savent où elles s’en vont. »

« Je suis en transition. Doucement, je commence à délaisser certaines choses et je consacre plus de temps à la planification des achats. »

Et ceux qui espéraient que les changements au sein de l’entreprise inciteraient Peter Simons à se lancer en politique vont être déçus. Le principal intéressé ne semble pas vouloir se lancer dans l’arène politique. « Je pense que je ne serais pas bon là-dedans, répond-il en toute humilité. J’ai beaucoup d’admiration pour les gens qui en font. C’est un énorme don de soi. Avant de parler, il faut avoir quelque chose à dire. Et la politique, ce n’est pas la seule façon de communiquer. Il y a d’autres façons de servir. »

A-t-il tout de même été courtisé par des partis politiques ? « Non. Peut-être qu’ils savent que je ne serais pas bon non plus », avance-t-il avec un sourire dans la voix.

La maison Simons Fondée à Québec en 1840 par John Simons

Nombre total d’employés : environ 3500