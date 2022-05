En vertu de l’accord, Shopify allongera environ 80 % du prix d’achat en espèces et 20 % en actions de Shopify.

Shopify va racheter l’américaine Deliverr pour 2,1 milliards US

(Ottawa) Shopify a annoncé jeudi avoir conclu une entente qui la verra acquérir la société américaine de logistique Deliverr dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 2,1 milliards.

La Presse Canadienne

En vertu de l’accord, Shopify allongera environ 80 % du prix d’achat en espèces et 20 % en actions de Shopify.

La société établie à Ottawa a indiqué que l’acquisition lui permettrait d’épurer ses activités de logistique et d’offrir plus de simplicité et d’avantages d’échelle à ses clients marchands.

« Notre objectif n’est pas seulement de niveler le terrain pour les entreprises indépendantes, mais de faire pencher le marché en leur faveur — faire de leur taille et de leur agilité un superpouvoir », a illustré le chef de la direction de Shopify, Tobi Lütke, dans un communiqué.

« Ensemble, avec Deliverr, le réseau de traitement de Shopify permettra à des millions d’entreprises en croissance d’avoir accès à une puissante plateforme logistique qui leur permettra de satisfaire leurs clients à chaque fois. »

Shopify estime que l’entente raffermira son habileté à offrir aux marchands une gestion de stocks simplifiée et un service de livraison rapide.

Deliverr livre plus d’un million de commandes par mois à travers les États-Unis.

La transaction devrait être conclue à la suite d’un examen réglementaire.

Par ailleurs, Shopify a dévoilé jeudi une perte de 1,5 milliard US, soit 11,70 $ US par action, pour son premier trimestre, ainsi que des revenus de 1,2 milliard US.

Ce résultat se comparait à un profit de 1,3 milliard US, ou 9,94 $ US par action, à partir de revenus totalisant 988,6 millions US lors de la même période l’an dernier.

Sur une base ajustée, Shopify a réalisé un bénéfice de 20 cents US par action au plus récent trimestre, par rapport à un bénéfice ajusté de 2,01 $ US par action au premier trimestre de 2021.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 68 cents US pour le trimestre et à un chiffre d’affaires de 1,25 milliard US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : SHOP)