Un des distributeurs et embouteilleurs de sirop d’érable les plus connus au Québec, Industries Bernard, devient la propriété d’une entreprise irlandaise, Valeo.

Karim Benessaieh La Presse

Selon l’annonce faite mercredi par l’actionnaire majoritaire depuis 2017 des Industries Bernard & Fils ltée, le fonds montréalais Phoenix Partners, la transaction devrait permettre à l’entreprise de Saint-Victor, en Beauce, de doubler son chiffre d’affaires d’ici cinq ans. Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilé.

Industries Bernard, jusqu’à maintenant détenue par cinq générations de la famille du même nom, achète et traite quelque 30 millions de livres de sirop d’érable chaque année. À titre de comparaison, la production globale au Québec en 2021 a été de 133 millions de livres. Les activités d’Industries Bernard resteront regroupées à l’usine de Saint-Victor, et l’équipe de direction, notamment son président Yves Bernard, ainsi que le personnel resteront en place.

« C’est une excellente nouvelle pour notre entreprise et pour le milieu acéricole », assure Martin Bernard, fils d’Yves et vice-président exécutif.

Les produits de l’érable charment de plus en plus les consommateurs à l’international et il était important pour nous de trouver un partenaire pouvant nous aider à maximiser notre potentiel. Martin Bernard, vice-président exécutif d’Industries Bernard

Du côté des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), qui comptent quelque 13 300 membres, on se dit également satisfait de la transaction. « On est quand même contents pour la famille Bernard, elle continue d’être impliquée au sein de son entreprise, a commenté Joël Vaudeville, porte-parole. C’est l’expertise du savoir-faire québécois qui est maintenue. »

Marque connue au Québec

L’entreprise Valeo Foods Group, établie à Dublin, en Irlande, est un important distributeur alimentaire présent dans une centaine de pays, contre une quarantaine pour Industries Bernard. C’est d’ailleurs Valeo qui distribue depuis 12 ans le sirop d’érable Bernard sous la marque Buckwud en Grande-Bretagne.

Le marché du sirop d’érable, c’est généralement une affaire de marques maison dans les supermarchés, et Bernard vend presque partout sous la marque des grandes chaînes. C’est surtout au Québec qu’ils vendent beaucoup sous la marque Bernard. François Fauteux, associé-directeur chez Phoenix

Valeo a été acquise en 2021 par un fonds d’investissement américain, Bain Capital. L’achat à 100 % des Industries Bernard vise notamment à lui donner un tremplin pour la croissance de ses activités en Amérique du Nord.

« C’est un gros joueur, Valeo, et il a indiqué sa volonté de poursuivre la croissance de l’entreprise sur les marchés internationaux, note M. Vaudeville, de PPAQ. Seulement l’an dernier, la croissance a été de 20 %. On va continuer de vendre notre sirop. »

« Atteindre le monde »

M. Fauteux reconnaît que l’acquisition par une entreprise étrangère de cette entreprise québécoise fondée au début du XIXe siècle pourrait faire grincer des dents. « On a fait un processus de vente très large, on a contacté beaucoup de joueurs au Québec », rapporte-t-il.

On aurait aimé ça vendre au Québec, mais il y a eu un alignement parfait. Non seulement Valeo offrait une offre intéressante, mais c’était ce que la famille souhaitait. Là, c’est le monde que Valeo va lui permettre d’atteindre. François Fauteux, associé-directeur chez Phoenix

La quatrième génération des Bernard, dont le président Yves, avait besoin d’un partenaire en 2017 pour « professionnaliser l’entreprise », ce que Phoenix Partners a permis de faire en doublant en cinq ans le chiffre d’affaires. « Nos partenaires nous ont dit l’été dernier qu’il serait temps de vendre l’entreprise pour que la quatrième génération encaisse », explique M. Fauteux.

La transaction, précise-t-il, a fait « quelques multimillionnaires » au Québec qui, à leur tour, vont réinvestir et démarrer des entreprises ici. Les Bernard ont acquis dans l’opération des actions de Valeo qui vont leur permettre d’avoir leur mot à dire dans la gestion. L’entreprise de Dublin cherche d’autres entreprises à acquérir, dit l’associé-directeur. « Il reste certaines compagnies de sirop d’érable à acheter, des plus petits joueurs qui seraient intéressants pour Valeo, qui veut rester dans ces catégories, avec les confiseries et le miel. »

Industries Bernard est considérée comme le numéro deux au monde pour la transformation et la distribution du sirop d’érable, derrière Lantic/Rogers Sugar, qui a acquis en 2017 L.B. Maple Treat, de Granby.