Réduction des émissions de carbone

EDC s’entend avec la BMO pour des prêts aux entreprises

Exportation et développement Canada garantira en partie 1 milliard de dollars de prêts que la Banque de Montréal entend fournir aux entreprises de secteurs à fortes émissions de carbone pour les aider à adopter un modèle d’affaires plus durable et des sources d’énergie alternatives et à faible teneur en carbone.