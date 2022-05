Le propriétaire des enseignes Tim Hortons, Burger King, Popeyes et Firehouse Subs a précisé que son profit par action avait atteint 59 cents US pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à celui de 58 cents US de la même période l’an dernier.

(Toronto) Restaurant Brands International (RBI) a affiché mardi un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 183 millions US pour son premier trimestre, en hausse par rapport à celui de 179 millions US de la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le propriétaire des enseignes Tim Hortons, Burger King, Popeyes et Firehouse Subs a précisé que son profit par action avait atteint 59 cents US pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à celui de 58 cents US de la même période l’an dernier.

Les revenus de RBI ont totalisé 1,45 milliard US, alors qu’ils s’étaient chiffrés à 1,26 milliard US un an plus tôt.

Les ventes des cafés Tim Hortons ouverts depuis au moins un an ont grimpé de 8,4 %, tandis que celles des restaurants Burger King ont progressé de 10,3 %. Les ventes comparables de Popeyes ont diminué de 3,0 % et celles de Firehouse ont avancé de 4,2 %.

Sur une base ajustée, Restaurant Brands a indiqué avoir réalisé un profit de 64 cents US par action au plus récent trimestre, par rapport à un bénéfice de 55 cents US par action au premier trimestre de l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté par action de 61 cents US et à des revenus de 1,39 milliard US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.