(Montréal) Le brasseur Molson Coors a affiché mardi un profit du premier trimestre en hausse grâce à la plus forte croissance trimestrielle de ses ventes en plus d’une décennie.

La Presse Canadienne

La société établie à Montréal et au Colorado a indiqué que son profit avait atteint 151,5 millions US, soit 70 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 mars, en hausse par rapport à celui de 84,1 millions US, ou 39 cents US par action, de la même période un an plus tôt.

Le bénéfice net sous-jacent, qui exclut les éléments non récurrents, s’est chiffré à 63,8 millions US, soit 29 cents US par action, ce qui se comparait à un profit sous-jacent de 1,6 million, ou 1 cent US par action, au même trimestre un an plus tôt.

Les revenus du premier trimestre ont atteint 2,2 milliards US, en hausse de près de 17 % par rapport à ceux de 1,9 milliard US du premier trimestre de l’an dernier, ce que l’entreprise a attribué à la forte croissance à l’extérieur de l’Amérique du Nord et à une réduction des restrictions visant les lieux de consommation en Europe.

Les ventes nettes pour les Amériques ont augmenté de 8,5 % grâce à une hausse des prix de vente nets et à la gamme de produits offerts, même si les volumes liés aux marques ont décliné de 4,5 % au Canada et de 4,3 % aux États-Unis. Les ventes nettes dans les autres marchés mondiaux ont grimpé de 84,2 % alors que les volumes liés aux marques étaient en hausse de près de 20 %.

Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que Molson Coors affiche des revenus de 2,1 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.