Nima Jalalvandi, PDG et cofondateur d’Expo Entrepreneurs et Anne Mauger, directrice générale adjointe

Quelque 8000 entrepreneurs québécois qui veulent commercialiser leur idée ou ont commencé à le faire ont rendez-vous ce mardi au Palais des congrès pour un réseautage bien particulier : ils auront accès pendant deux jours à l’ensemble des programmes et ressources disponibles au Québec.

Karim Benessaieh La Presse

« Il y a des centaines d’organismes à but non lucratif, plusieurs milliers de programmes dédiés à l’encadrement, au financement et à la formation des entrepreneurs », explique Nima Jalalvandi, PDG et cofondateur d’Expo Entrepreneurs qui en est à sa cinquième édition. « Chacun a son site et son bureau. L’idée, c’est qu’ils soient tous au même endroit pendant deux jours. Expo Entrepreneurs, c’est un guichet unique pour tout ce qui est soutien à l’entrepreneuriat. »

La participation aux conférences, aux ateliers et à la visite de lieux est gratuite ; seule une inscription préalable est exigée. Le financement de l’évènement provient en parts égales du public, soit le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, et de partenaires privés comme le Mouvement Desjardins et l’Ordre des comptables agréés du Québec.

Si l’évènement comporte sa part de réseautage, il ne s’agit pas d’un salon au sens classique du terme où des milliers d’exposants présentent leur entreprise. Ici, ce sont quelques grandes entreprises qui disposent d’un tel stand ou qui offrent des conférences « pour partager leur savoir-faire », explique M. Jalalvandi.

Du « pitch » à la comptabilité

La programmation est dense : plusieurs centaines de rendez-vous à l’horaire sur des sujets très variés. On y apprend, par exemple, l’art parfait du « pitch », cet exposé qui peut durer 60 secondes pour convaincre ses interlocuteurs de l’intérêt de son projet. On y propose un modèle inspirant et sortant des sentiers battus : les coopératives de travail « générant un indice de bonheur au travail parmi les plus élevés ». On y présente les « 20 erreurs courantes en comptabilité » ou un outil gratuit pour établir des prévisions financières, ou tout simplement l’art de bien choisir l’emplacement de ses bureaux.

Conférences, tables rondes, ateliers se regroupent essentiellement en trois grands thèmes, précise le PDG. « Dans le contexte actuel, on parle beaucoup de tout ce qui est ressources humaines, la pénurie de main-d’œuvre, l’attractivité de l’employeur. Ça revient beaucoup en ce moment, les gens peinent à recruter. »

On veut ensuite offrir des conseils pour commercialiser une idée, la financer et la rendre concrète. Enfin, des dizaines de rencontres tournent autour du numérique, notamment le commerce en ligne, la transition pour l’intégration des technologies, l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Après une édition 2021 entièrement virtuelle qui avait attiré 13 000 participants, Expo Entrepreneurs revient en mode « 100 % présentiel », précise M. Jalalvandi. Il avait 25 ans quand la première édition a été organisée. Ce bachelier en commerce de l’Université Concordia explique avoir eu la fibre entrepreneuriale dès son enfance, organisant des braderies à l’âge de 8 ans, cofondant l’entreprise Lexop en 2013, puis Octoraise en 2015.

« C’est là que j’ai réalisé qu’au Québec, il y avait beaucoup de ressources en entrepreneuriat, mais qu’elles étaient très peu connues. »