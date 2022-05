Le détaillant américain d’articles pour la maison ferme son unique magasin québécois à la fin du mois.

André Dubuc La Presse

La boutique du Carrefour Laval fermera ses portes le 31 mai prochain. Une cinquantaine de personnes perdent leur emploi.

« Crate & Barrel fermera le site de Laval, confirme Abby Dunn, porte-parole du détaillant au Canada, mais la bonne nouvelle est que, plus tard ce mois-ci, Crate & Barrel lancera un nouveau site de commerce électronique pour la région qui offrira tout ce que la marque a de mieux à offrir, ainsi qu’un service de livraison et bien plus encore », poursuit-elle, dans un courriel.

Il s’agit d’un changement, puisque les clients québécois n’avaient pas accès jusqu’à maintenant au site transactionnel canadien de la société. « Bienvenue à nos clients québécois, y lisait-on, lundi, sur la page d’accueil du site. L’achat en ligne de produits Crate & Barrel n’est pas disponible dans cette province. Nous vous invitons à visiter notre magasin du Québec pour magasiner nos dernières collections. »

Crate & Barrel exploite aussi un entrepôt sur la 32e Avenue dans l’arrondissement de Lachine. Il y est possible de cueillir les gros objets achetés en magasin, selon le site internet de la société.

Fin de bail

Pour revenir au magasin lavallois, le local de 2400 mètres carrés (25 000 pieds carrés) a ouvert en 2012. On y trouve des meubles, du linge de maison, des articles de décoration et de la vaisselle.

Née à Chicago, la chaîne existe depuis 1962. Elle détient plus de 100 magasins, dont six au Canada incluant celui de Laval.

« Il s’agit d’une fin de bail, confirme Sylvie Plourde, responsable de la location au Carrefour Laval chez Cadillac Fairview. Des discussions préliminaires sont en cours, mais nous ne sommes pas en mesure de divulguer de qui il s’agit à ce stade-ci. »

Crate & Barrel occupe une partie de l’espace utilisée autrefois par le magasin Les Ailes de la mode, avec une belle visibilité sur l’autoroute 440.

Les problèmes au magasin de Laval ont été évoqués publiquement en 2020, quand la direction du détaillant avait décidé de ne pas implanter son concept Crate and Kids à Laval, en même temps que dans ses cinq autres magasins au Canada

Crate and Kids est la marque d’ameublement pour bébés et enfants de Crate & Barrel.

« Le magasin de Laval présente certains défis opérationnels », avait alors expliqué Alicia Waters, vice-présidente aux stratégies de croissance, au magazine Retail Insiders.

Portes tournantes

La chaîne souffre aussi d’instabilité à sa tête : cinq patrons se sont succédé chez Crate & Barrel en dix ans. Tout un changement de rythme puisque l’entreprise avait auparavant été dirigée par son fondateur Gordon Segal pendant 40 ans.

La PDG qui avait ouvert le magasin de Laval, Barbara Turf a pris sa retraite en 2012. Depuis quatre personnes se sont succédé à son poste. La patronne actuelle, Janet Hayes, est arrivée en poste en août 2020.

Avec William Leclerc, La Presse