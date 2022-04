(Calgary) TC Énergie a affiché un profit de 358 millions au premier trimestre, comparativement à une perte de 1,06 milliard un an plus tôt, alors que l’entreprise avait inscrit une charge liée à l’annulation du controversé projet Keystone XL.

La Presse Canadienne

L’exploitant de pipelines a précisé que son profit par action s’était chiffré à 36 cents pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à une perte par action de 1,11 $ pour les trois premiers mois de 2021.

Les revenus trimestriels ont totalisé 3,50 milliards, tandis qu’ils avaient été de 3,38 milliards l’an dernier.

Selon TC Énergie, le résultat comparable du plus récent trimestre, qui exclut les éléments non récurrents, s’est établi à 1,12 $ par action, alors qu’il avait été de 1,16 $ par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit comparable de 1,11 $ par action pour le plus récent trimestre, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Dans ses perspectives, TC Énergie a dit s’attendre à ce que ses dépenses en immobilisations s’élèvent à environ 7 milliards cette année, alors que ses prévisions précédentes se chiffraient à 6,5 milliards.