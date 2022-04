Colgate-Palmolive

La hausse des coûts pèse sur le bénéfice trimestriel

(New York) De fortes dépenses en logistique et en matières premières ont pesé sur le bénéfice au premier trimestre du groupe américain de produits d’hygiène et d’entretien Colgate-Palmolive, qui se prépare à ce que cette situation persiste.