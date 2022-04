Premier trimestre

ExxonMobil double son bénéfice net avec la hausse des prix du pétrole

(New York) Le géant pétrolier américain ExxonMobil a pompé moins de pétrole et de gaz au premier trimestre, mais a profité de la hausse des prix du brut qui a fait bondir son chiffre d’affaires et ses bénéfices malgré une grosse charge liée à son retrait de Russie.