(Séoul) Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi un bond de 58,57 % de son bénéfice net au premier trimestre 2022 sur un an, grâce à une forte demande pour les puces-mémoires et à des ventes soutenues de téléphones intelligents.

Agence France-Presse

Le bénéfice net du plus grand fabricant de téléphones intelligents au monde a atteint 11 320 milliards de wons (8,9 milliards de dollars US) sur la période entre janvier et mars, a indiqué le groupe dans une annonce réglementaire.

Le secteur technologique souffre d’une pénurie de composants entrant dans la fabrication des puces, liée au boom de la demande mondiale en produits électroniques et à des difficultés dans les chaînes d’approvisionnement engendrées par de la pandémie de coronavirus.

Mais les analystes estiment que ce contexte a profité au premier fabricant de puces au monde.

Leurs prix ont grimpé l’an dernier, dans un contexte de forte demande pour les puces utilisées dans les appareils pour particuliers et pour les data centers, permettant au géant sud-coréen de réaliser des ventes annuelles record.

Investissements dans les semi-conducteurs

La performance de Samsung « continue à être portée par le segment des semi-conducteurs, soutenue par la demande en puces-mémoire – Dr AM et NAND — des data centers », a commenté pour l’AFP la vice-présidente de l’agence de notation Moody’s, Gloria Tsue.

Elle a ajouté que des perturbations survenues dans une usine concurrente de puces mémoire Flash NAND (utilisées notamment dans les téléphones intelligents, les clés USB, les équipements industriels et médicaux, NDLR) appartenant à la société américaine Western Digital et à la japonaise Kioxia, avaient profité à Samsung « en raison de la réduction de l’offre sur le marché ».

Le résultat d’exploitation de Samsung Electronics a bondi de 50,5 % à 14 120 milliards de wons, tandis que les recettes ont augmenté de 18,95 % à 77 780 milliards de wons.

Samsung Electronics a affirmé avoir « enregistré un chiffre d’affaires consolidé record pour le troisième trimestre consécutif ».

Les actions du groupe étaient en baisse de 0,77 % jeudi à l’ouverture de la Bourse de Séoul.

Samsung a augmenté de manière très marquée ses investissements dans l’industrie des semi-conducteurs, dont la pénurie au niveau mondial affecte de nombreux secteurs comme l’automobile, les équipements ménagers, la téléphonie mobile et les consoles de jeux vidéo.

Il a annoncé en novembre un projet de construction d’une chaîne de production de puces électroniques à Taylor, au Texas, pour 17 milliards de dollars. La nouvelle usine doit être opérationnelle d’ici fin 2024.

Le géant s’applique également à se développer dans les technologies avancées comme l’intelligence artificielle, la robotique et les communications 5G/6G.

Succès du Galaxy S22

Samsung Electronics a souligné que l’activité de sa branche mémoire « a atteint un niveau record de ventes trimestrielles pour les serveurs dans un contexte de forte demande ».

Dans la branche mobile, le nouveau modèle phare, le Galaxy S22, a connu une hausse de ses ventes de 60 % par rapport au S21, au cours de ses trois premières semaines de lancement aux États-Unis, d’après Counterpoint research.

« Ces fortes ventes de la série Galaxy S22 depuis son lancement au premier trimestre ont contribué à la croissance du chiffre d’affaires, le Galaxy S22 Ultra avec S-Pen ayant recueilli des réactions positives de la part des clients actuels du Galaxy Note », a déclaré Samsung dans un communiqué.

Plus de la moitié des Galaxy S22 vendus au premier trimestre étaient des S22 Ultra, le produit vedette sorti après l’abandon du Galaxy Note, a expliqué à l’AFP Sujeong Lim, chercheur chez Counterpoint.

« Le Galaxy Note est une série de modèles auquel les clients sont le plus fidèles, et le S22 Ultra a pu répondre à la demande d’attente de ces clients », a déclaré Mme Lim.

« Le gel des prix, la reprise de la COVID-19 et le fait qu’il s’agit du premier téléphone intelligent Galaxy équipé d’un processeur 4nm ont séduit les clients ».

L’entreprise doit cependant faire face à de nombreux défis, ont souligné des analystes.

La « bonne performance des semi-conducteurs de Samsung est en grande partie la conséquence de facteurs externes » comme la pandémie, a déclaré Mme Lim à l’AFP.

« Compte tenu de l’inflation, de la hausse des taux d’intérêt et des changements dans les habitudes de consommation post-COVID-19, il est difficile de parier que la croissance de la demande de Dr AM se poursuivra l’an prochain ».

« Mais malgré d’autres risques majeurs dans l’environnement macroéconomique — l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le confinement de Shanghai en raison du COVID-19 — Mme Tsuen a estimé que son profil de crédit devrait » rester très solide « .

Samsung Electronics est la filiale phare du groupe géant Samsung, de loin le plus grand des empires familiaux, connus sous le nom de chaebols, qui dominent les affaires en Corée du Sud.

Le chiffre d’affaires du conglomérat équivaut à environ un cinquième du Produit intérieur brut de la Corée du Sud.