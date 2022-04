Promutuel veut s’étendre à l’extérieur du Québec et doubler de taille

Promutuel est prête à prendre de l’expansion à l’extérieur du Québec. L’assureur de dommages qui espère doubler de taille d’ici les cinq à sept prochaines années a déjà « quelques lignes à l’eau » afin de réaliser une acquisition, confie sa chef de la direction, Geneviève Fortier.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Mme Fortier ne peut pas identifier les cibles potentielles en question, tant qu’aucune transaction n’est conclue, mais elle affirme que la mutuelle mène des discussions à cet égard. « Ça fait déjà un petit moment qu’on planche sur cette stratégie-là, dit-elle en entrevue, jeudi, en marge de l’assemblée annuelle. Il y a des cibles qui nous intéressent, mais il faut que ces cibles soient disponibles. On est en discussion. »

Elle précise que les acquisitions ciblées seraient de taille moyenne « et/ou » de grande taille, donc « plusieurs dizaines de millions de dollars, voire centaines de millions ».

Promutuel s’est donné l’objectif de doubler sa taille d’ici cinq à sept ans. Pour ce faire, l’assureur a l’intention de percer le marché du reste du Canada, mais aussi de croître à l’intérieur du Québec où il est le quatrième assureur de dommages avec 7 % des parts de marché.

La grande région de Montréal, où Promutuel est moins présente, fait partie des marchés visés. « Notre intention, c’est d’y aller avec des niches de clientèle particulière. On est en train de finaliser le choix de ces niches-là. »

À quel moment ces niches seront-elles décidées ? « Je pense que notre compétition va voir ça au cours des prochains moins ou de la prochaine année, répond-elle. On va se manifester de façon concrète. »

Des résultats records

Promutuel Assurance a fait savoir plus tôt jeudi qu’elle a doublé son bénéfice en 2021 grâce aux bons rendements de ses placements et à une baisse de la sinistralité. Elle approche également du seuil symbolique du milliard de dollars en primes souscrites.

Il s’agit de résultats « exceptionnels » qui franchissent un « sommet historique » pour la mutuelle qui souligne son 170e anniversaire, se réjouit Mme Fortier. Elle reconnaît que toute l’industrie a profité des conditions météorologiques favorables et de la diminution des accidents automobiles en raison de la baisse des déplacements. Elle estime cependant qu’une part de ce succès est attribuable à la stratégie de Promutuel.

Le résultat global de la mutuelle a atteint 229 millions en 2021, comparativement à 131 millions en 2020. Dans son rapport annuel, l’assureur attribue sa bonne performance à ses revenus de placements qui ont « presque doublé », à une diminution du passif de son régime de retraite et à des conditions météorologiques favorables qui ont fait diminuer le taux de sinistralité.

Les primes souscrites, pour leur part, ont progressé de 4,5 % à 993 millions. Les actifs de Promutuel ont crû de 10 % pour s’établir à 2,03 milliards. Le rendement sur l’avoir de ses membres a progressé de 28 %. Son ratio de solvabilité atteint les 397 %.

L’assurance automobile et l’assurance habitation continuent de représenter la majorité des primes souscrites à 41 % et 31 %, respectivement. L’assurance en entreprise (21 %) et l’assurance agricole (7 %) représentent les deux autres segments de la mutuelle.

En 2021, Promutuel a versé 36 millions en ristournes à ses membres et à la communauté.

Personne à l’abri d’une cyberattaque

L’année 2021 a toutefois commencé sur une note plus difficile, l’assureur de Québec ayant été victime d’une cyberattaque en décembre 2020, qui a perturbé ses activités pendant plusieurs semaines au début de l’année 2021.

L’épisode est maintenant « derrière nous », assure Mme Fortier. « L’enquête est terminée. S’il y avait des membres pour lesquels on avait une suspicion que l’information pouvait avoir été accédée, ils ont été notifiés. On s’est assuré que l’information qui pourrait avoir été accédée par l’attaquant a été protégée. »

Elle croit que la culture de Promutuel, qui appartient à ses 632 000 membres assurés, aura permis de retenir les clients après l’attaque informatique. Elle souligne que le taux de conservation des polices d’assurance était de 89 % en 2021. « Nos membres assurés sont restés avec nous. C’est quand même exceptionnel qu’après avoir vécu une attaque comme celle-là et que notre premier trimestre ait été lourdement affecté par ça, qu’en termes de conservation on finisse l’année avec 89 % de rétention. »

L’expérience de Promutuel démontre qu’aucune organisation n’est à l’abri d’une cyberattaque, malgré des « systèmes robustes », prévient-elle.

Mme Fortier se permet de plaider pour sa paroisse en soulignant l’importance de l’assurance cybersécurité pour les entreprises. « Il y a pire qu’être cyberattaqué, c’est de ne pas être assuré contre une cyberattaque. »

Promutuel était, elle-même, assurée contre ce type de risque et le fait d’être assuré aura aidé la mutuelle à passer au travers de la crise. Les termes du contrat de sa police d’assurance auront facilité l’accès à des experts spécialisés dans la cyberattaque, que ce soit pour le volet juridique, des relations publiques ou de la négociation de rançon.

« Pour avoir discuté avec plusieurs entreprises qui voulaient bénéficier de notre expérience, plusieurs d’entre elles ont réalisé que c’était important [d’être assuré contre le risque d’une cyberattaque]. »