(New York) Tesla est parvenu à dégager des résultats record au premier trimestre de 2022 malgré les problèmes liés à sa chaine d’approvisionnement et à la COVID-19, qui ont freiné la production dans ses usines, et la montée des prix des matières premières.

Agence France-Presse

Le chiffre d’affaires du groupe d’Elon Musk, soutenu par la hausse de ses livraisons et des prix de ses voitures, a grimpé de 81 % à 18,76 milliards de dollars. Et son bénéfice net a été multiplié par sept sur la période, pour atteindre 3,3 milliards de dollars.

Son action grimpait de 4 % dans les échanges électroniques de mercredi suivant la clôture de la séance officielle à Wall Street.

Les sites du groupe dirigé par Elon Musk « ont fonctionné en dessous de leur capacité pendant plusieurs trimestres, la chaîne d’approvisionnement étant devenue le principal facteur limitant, ce qui devrait se poursuivre tout au long […] de 2022 », a commenté Tesla dans un communiqué.

En plus de la pénurie de semi-conducteurs, qui affecte l’ensemble du secteur automobile depuis plus d’un an, Tesla a aussi dû faire face à des pics de contamination à la COVID-19.

Dans son usine de Shanghai par exemple, soumise depuis plusieurs semaines à un confinement strict, le géant américain des voitures électriques n’a pu relancer sa production que mardi, après plus de 20 jours d’arrêt du travail.

Tesla note aussi avoir été confronté à la « multiplication du prix de certaines matières premières ces derniers mois ».

Le groupe a par conséquent relevé ses prix de vente.

Mais, malgré les difficultés logistiques, il est parvenu à livrer 310 048 véhicules, un record.

Tesla a par ailleurs maintenu son objectif de long terme de faire croître ses livraisons de 50 % en moyenne par an, soulignant vouloir resté « concentré sur une croissance aussi rapide que raisonnablement possible ».

Le groupe parie pour cela sur la mise en route de la production dans ses usines à Berlin, en mars, et à Austin, au Texas, en avril.

Tesla souligne avoir aussi mis l’accent sur la production en interne de cellules de batteries électriques, sur la diversification de ses fournisseurs et sur son approvisionnement direct en matières premières.