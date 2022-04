Le site web de Sunwing montre que pratiquement tous les vols prévus pour lundi – plus de 40 – ont été retardés, certains de plus de 12 heures.

Plusieurs Québécois ont vu leurs plans de voyage bousculés lundi, lorsque la compagnie Sunwing a reporté des vols en raison de problèmes informatiques.

Alice Girard-Bossé La Presse

Justine Pozezanac et Brendan Mikan sont arrivés à l’aube lundi à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, afin de prendre leur vol en direction du Costa Rica. « On s’est levé à 3 h 30, parce que notre vol était prévu à 7 h », dit d’emblée Mme Pozezanac.

À leur arrivée à l’aéroport, les deux amis apprennent que leur vol a été déplacé à 9 h. Les heures passaient et leur vol ne cessait d’être repoussé. « Il a été déplacé à 11 h, puis 14 h. Maintenant, c’est rendu à 16 h », dit-elle.

En début d’après-midi lundi, une centaine de Québécois attendaient pour faire enregistrer leur bagage. Un problème informatique a forcé la compagnie aérienne Sunwing à entrer les informations des voyageurs manuellement, causant des retards dans de nombreux vols.

« Notre fournisseur de systèmes éprouve un problème à l’échelle du réseau qui affecte l’enregistrement et l’embarquement, entraînant des retards continus pour un certain nombre de vols de Sunwing Airlines », a déclaré la compagnie aérienne sur Twitter lundi.

Plusieurs Québécois rencontrés par La Presse se désolent de ne pas avoir été avertis plus tôt. « Il paraît que le problème date depuis hier. Si on l’avait su, on ne se serait pas déplacés pour rien », s’exclame Brendan Mikan.

David Gaulin abonde dans le même sens. « On est arrivé ce matin à 7 h 45 à l’enregistrement des voyages et on nous a avisés que notre vol était retardé à 14 h 45 », dit le père de famille qui a prévu se rendre à Cancún. Après avoir été avisés du retard, l’homme et ses deux filles sont retournés à leur domicile à Vaudreuil. En revenant à l’aéroport en début d’après-midi, la famille apprend que leur vol est de nouveau reporté à 19 h. « Ça peut arriver des problèmes, mais j’aurais aimé être averti », lance M. Gaulin.

« On perd notre journée »

En compensation du retard, les voyageurs ont reçu un coupon d’une valeur de 15 $ échangeable dans les restaurants de l’aéroport. « Ça n’a même pas couvert notre déjeuner », laisse tomber Luc Laporte, qui attendait impatiemment pour faire enregistrer ses bagages.

« On perd notre journée. En plus, on a une heure et demie d’autobus à faire en arrivant à Cancún. On n’arrivera pas avant 2 h du matin », renchérit Michèle Bellemare à ses côtés.

Quelques mètres plus loin, Jessica Boily et sa fille Kate jouaient aux cartes pour passer le temps. « On a installé nos valises pour se faire une petite table », s’exclame-t-elle. Une autre famille s’est jointe à la partie. « On s’est connu dans la file d’attente. Ça fait de belles rencontres », renchérit Chantal Poirier, en compagnie de ses deux enfants Carolane et William.

La compagnie encourage tous les clients qui voyagent d’ici demain à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport. « Nous regrettons tout inconvénient pour les projets de voyage des clients et nous nous efforçons de résoudre le problème le plus rapidement possible », a conclu la compagnie.