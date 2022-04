Elon Musk déterminé à acheter Twitter

(San Francisco) À prendre ou à laisser : déjà principal actionnaire de Twitter avec un peu plus de 9 % de son capital, Elon Musk veut désormais s’emparer de l’intégralité de l’entreprise et la retirer de Wall Street, une offre non négociable, a-t-il précisé.