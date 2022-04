« Tictrac nous permet de renforcer notre plateforme de santé intégrée grâce à un nouveau service dont le taux d’engagement est très élevé, tout en obtenant une exposition sur des marchés internationaux attrayants ayant un fort potentiel en matière de santé et de bien-être », commente le PDG, Cherif Habib.

Dialogue acquiert une entreprise de Londres, au Royaume-Uni, une transaction que le grand patron, Chérif Habib, qualifie de « plus importante » encore jamais réalisée à ce jour par l’entreprise montréalaise de télémédecine.

Richard Dufour La Presse

L’acquisition de Tictrac, spécialisée dans le bien-être et les saines habitudes de vie, est annoncée mercredi au cout approximatif de 56 millions de dollars. La transaction est réalisée en argent et en actions de Dialogue.

En collaboration avec des employeurs et assureurs, Tictrac offre notamment aux utilisateurs de sa plateforme virtuelle des conseils pour manger mieux, bouger davantage, améliorer sa posture, avoir plus d’énergie, réduire le stress et mieux dormir.

Le chiffre d’affaires de Tictrac s’est élevé à 5,5 millions canadiens l’an passé et ses activités ont généré une perte de 4,5 millions. La direction de Dialogue s’attend toutefois à ce que les revenus explosent pour se situer entre 19 et 21 millions en 2023, et à ce que Tictrac apporte rapidement une contribution positive aux marges de Dialogue avec la croissance attendue de son chiffre d’affaires.

Les revenus de Tictrac proviennent actuellement de trois principaux marchés : Royaume-Uni (environ 45 %), l’Asie et l’Amérique du Nord.

La direction soutient que l’acquisition augmente notamment les perspectives de croissance et le marché total visé par Dialogue, ajoute un modèle commercial de logiciel-service à marge élevée, et fournit un point d’entrée dans de nouveaux marchés géographiques et une voie d’expansion mondiale.

« Tictrac nous permet de renforcer notre plateforme de santé intégrée grâce à un nouveau service dont le taux d’engagement est très élevé, tout en obtenant une exposition sur des marchés internationaux attrayants ayant un fort potentiel en matière de santé et de bien-être », commente le PDG, Cherif Habib.

L’entrepreneur croit aussi que Tictrac fournira des occasions significatives de ventes croisées et de ventes incitatives aux clients actuels et potentiels.

Il souligne que les marchés mondial et canadien du bien-être en entreprise sont importants, fragmentés et en croissance rapide, évalués respectivement à 73 milliards de dollars et à 3,4 milliards de dollars.

Il s’agit de la sixième acquisition de Dialogue depuis la fondation de l’entreprise il y a six ans et de sa deuxième acquisition depuis son entrée en Bourse l’an passé.

Tictrac n’est pas la première transaction outremer réalisée par Dialogue. En janvier 2020, Dialogue avait acheté l’entreprise allemande Argumed, avant d’acheter l’australienne eHub Health l’année dernière.

Dialogue compte près de 800 employés offrant des soins ou services aux patients et près de 300 employés œuvrant dans des fonctions corporatives, alors que Tictrac compte plus de 50 employés et contractuels.