« Il s’agit d’un produit innovant, 40 % plus léger, que nous pouvons vendre immédiatement tant au Canada qu’aux États-Unis », a souligné le président de Fourgons Transit, Louis Leclair.

Après un partenariat avec Demers Ambulances l’automne dernier, la Compagnie électrique Lion s’associe avec une autre entreprise québécoise, Fourgons Transit, cette fois-ci afin de proposer un nouveau camion de livraison urbain.

Julien Arsenault La Presse

Plus léger et aérodynamique que les modèles traditionnels, le véhicule présenté lundi est destiné au créneau de la livraison du « dernier kilomètre » - le dernier segment de la chaîne logistique. Il est constitué d’un châssis du constructeur d’autobus et de camions électriques sur lequel est installé un fourgon conçu par Transit.

« Il s’agit d’un produit innovant, 40 % plus léger, que nous pouvons vendre immédiatement tant au Canada qu’aux États-Unis », a souligné le président de Fourgons Transit, Louis Leclair.

Le partenariat entre les deux compagnies québécoises s’inscrit dans un « projet d’équipements et de technologies sur véhicules lourds électriques de spécialité » dans lequel Québec est partenaire financier. L’implication financière du gouvernement québécois n’avait pas été précisée.

Pour Lion, cette collaboration présente quelques similitudes avec son association avec Demers Ambulance. Le châssis de l’ambulance électrique présentée l’automne dernier avait été développé par Lion tandis que l’habitacle avait été réaménagé par Demers.

Selon le président et fondateur de Lion, Marc Bédard, le véhicule équipé du fourgon de Transit témoigne de la « versatilité » des châssis de la compagnie établie à Saint-Jérôme.

Les deux entreprises n’ont pas précisé s’ils avaient déjà obtenu des commandes pour ce nouveau camion de livraison.