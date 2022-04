(New York) Amazon estime que le petit groupe de syndicalistes qui a remporté un vote historique à New York la semaine dernière a « menacé » les employés de son entrepôt pour les forcer à voter en faveur de la création d’un syndicat.

Agence France-Presse

D’après des documents officiels déposés jeudi auprès de l’agence fédérale chargée du travail (NLRB), Amazon a demandé plus de temps pour soumettre des objections étayées au scrutin. Le géant du commerce en ligne accuse notamment des militants du Amazon Labor Union (ALU) d’avoir « intimidé » des salariés.

Les salariés du site JFK8, situé dans le quartier de Staten Island, ont voté en majorité fin mars pour rejoindre l’ALU, une première dans un entrepôt américain d’Amazon.

Deuxième employeur aux États-Unis après Walmart (distribution), le groupe avait depuis sa création en 1994 réussi à repousser les velléités des salariés souhaitant se regrouper dans le pays.

Dans son recours, Amazon entend développer plusieurs objections. L’entreprise considère que l’ALU a « menacé des employés pour les forcer à voter oui », que l’ALU a « fait campagne auprès des employés dans la file d’attente pour voter » ou les a « intimidés », et aussi que des militants de l’ALU « ont menacé des immigrants » en avançant le risque qu’ils perdent « leurs avantages sociaux s’ils ne votaient pas en faveur du syndicat ».

« C’est absurde », a réagi l’avocat Eric Milner au nom du syndicat, arguant du fait que « l’ALU est composée uniquement d’employés Amazon ».

« Les employés se sont exprimés et leurs voix ont été entendues. Amazon choisit d’ignorer ce fait, et met en place des tactiques pour retarder le processus et éviter l’inévitable : la négociation d’un contrat d’entreprise […] », a-t-il continué.

« Amazon a dépensé des millions en consultants anti-syndicats, Amazon a organisé des réunions obligatoires, Amazon s’est comporté de manière menaçante, Amazon a licencié, illégalement, des employés pour avoir tenté de se syndicaliser », a-t-il aussi ajouté.

Amazon n’a pas réagi à une sollicitation de l’AFP.

Le NLRB a donné jusqu’à vendredi soir à l’entreprise pour soumettre ses objections, et jusqu’aux 22 avril pour présenter ses preuves.

Au total, 8325 travailleurs de l’entrepôt JFK8 étaient sur la liste des votants. Appelés à voter en personne du 25 au 30 mars, 4852 salariés ont glissé un bulletin dans l’urne. Le « oui » l’a remporté à 2654 voix contre 2131.