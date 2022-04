Connue depuis cinq ans pour ses jus préparés avec des fruits et des légumes imparfaits qui étaient destinés à prendre le chemin de la poubelle ou du compostage, LOOP Mission part à la conquête des marchés internationaux. Grâce à sa toute nouvelle usine située à Boisbriand, l’entreprise québécoise prépare actuellement sa première commande destinée aux États-Unis.

Nathaëlle Morissette La Presse

Le projet d’une valeur de 11,2 millions, qui a bénéficié d’une aide financière sous forme de prêt de 4,7 millions de la part des gouvernements fédéral et provincial, permettra à LOOP Mission d’expédier ses jus à l’extérieur des frontières canadiennes, une demande grandissante auquel l’entreprise ne pouvait pas répondre.

Avec ses procédés automatisés, la nouvelle installation, d’une superficie de 40 000 pieds carrés, offre plus grande capacité de production. Près de 300 000 bouteilles de jus y seront préparées chaque semaine, comparativement à 50 000 à l’ancienne usine d’Anjou, située dans le centre de distribution de Courchesne Larose. Ce distributeur de fruits et légumes est également partenaire avec LOOP Mission.

« On est en train de faire la première commande officielle pour les États-Unis, lance fièrement Julie Poitras Saulnier, cofondatrice et présidente-directrice générale de l’entreprise au cours d’une entrevue accordée à l’issue d’une conférence de presse tenue lundi à Boisbriand, en compagnie du ministre des Finances du Québec, Éric Girard et de la ministre fédérale responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), Pascale St‑Onge. Sur place pour faire des annonces concernant leur soutien financier, les deux ministres en ont profité pour visiter les installations. Une douce odeur d’agrumes se faisait d’ailleurs déjà sentir entre les murs de l’usine qui pourra accueillir une quarantaine de travailleurs.

« Ça fait un bout de temps qu’on voit venir la limite de notre capacité de production, ajoute la présidente de LOOP Mission. Et dernièrement, on a eu d’assez gros contrats qui font qu’on devait absolument déménager. Même pour nos commandes au Canada, on était limité dans notre croissance. On a eu des demandes de nouveaux contrats pour des projets qu’on a été obligé de refuser. »

La commande présentement en cours permettra d’envoyer des jus Loop sur les tablettes de 388 magasins appartenant à la chaîne américaine Sprouts Farmers Market.