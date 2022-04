(Winnipeg) La filiale américaine de Great-West Lifeco a annoncé lundi la clôture de l’entente de plusieurs milliards de dollars sur son acquisition des activités de retraite à service complet de Prudential Financial.

La Presse Canadienne

L’acquisition de 4,45 milliards renforce la présence de la société de Winnipeg sur le marché américain de la retraite par l’entremise de sa filiale Empower, qui est établie à Denver, au Colorado.

Avec cette acquisition, la plateforme d’Empower comptera plus de 16,6 millions de participants et 71 000 régimes d’épargne en milieu de travail, et son actif sous gestion atteindra environ 1400 milliards US.

Le président et chef de la direction de Great-West, Paul Mahon, a souligné que la transaction stratégique faisait progresser les priorités en matière de création de valeur de l’entreprise et accélérait sa croissance.

Selon lui, Empower et ses clients profiteront de la considérable augmentation de la présence et des capacités de l’entreprise, ce qui renforce sa position de chef de file dans ce qu’il affirme être « le plus grand marché de la retraite au monde ».

La société calcule que la contribution d’Empower aux résultats de Great-West devrait croître de 30 % d’ici la fin de 2023 grâce à cette transaction.