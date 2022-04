Rapport semestriel de la CPRST

Baisse de 26 % du nombre de plaintes

Avec une plainte sur deux, les services sans fil sont plus que jamais le sujet de grogne principal chez les consommateurs canadiens. Mais, bonne nouvelle pour les fournisseurs, le nombre global de plaintes a diminué de 26 % en un an, selon le plus récent rapport semestriel de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST), publié ce lundi.