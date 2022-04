Le géant américain Blackstone ajoute encore des billes à son portefeuille immobilier québécois en mettant la main sur deux immeubles du centre-ville de Montréal pour 230 millions de dollars.

Maxime Bergeron La Presse

Blackstone rachètera les parts du fonds montréalais PSP Investments dans la tour Air Canada, située devant le square Victoria, ainsi que dans un immeuble de bureaux nouvellement rénové appelé 1100 Atwater, à Westmount.

La Corporation immobilière montréalaise Kevric conservera sa participation dans les deux édifices et continuera d’en faire la gestion. « Pour le très long terme, donc pour nous, c’était un mariage parfait », a indiqué à La Presse Richard Hylands, président de Kevric, au sujet du nouveau partenariat avec Blackstone.

Kevric a construit la tour Air Canada — anciennement appelée Aimia — à partir de 2010. Les 10 premiers étages de bureaux accueillent des locataires de prestige comme Shopify, Air Canada et Multi-Prêts. Les 25 étages supérieurs, constitués de condos, ne sont pas visés par la transaction.

Le 1100 Atwater est pour sa part un ancien centre de données de la RBC que Kevric a converti en bureaux de 2020. L’immeuble est loué à 90 % et accueille surtout des entreprises technologiques comme Microsoft, indique M. Hylands.

IMAGE FOURNIE PAR KEVRIC Le 1100, Atwater

Troisième partenariat avec Blackstone

Il s’agit du troisième partenariat conclu entre Kevric et Blackstone au cours des six derniers mois, et sans doute pas le dernier, si l’on se fie au président du groupe montréalais.

« C’est sûr et certain que Blackstone a un appétit, explique Richard Hylands. C’est un fonds de 280 milliards américains. Ils doivent investir du capital de l’ordre de 3 milliards par mois à travers le monde. C’est vraiment énorme comme fond, donc ça va dépendre des opportunités qu’on leur présente au cours des prochaines années. »

Blackstone multiplie les acquisitions et partenariats de toutes sortes au Québec ces derniers temps. Le groupe fait partie du consortium qui a racheté le fonds immobilier Cominar pour 5,7 milliards —une transaction avalisée en février 2022— et il a créé une coentreprise avec le Réseau sélection pour acquérir 13 résidences pour aînés.

Blackstone a aussi des partenariats avec la Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi qu’avec Hydro-Québec, entre autres investissements québécois.

Nadeem Meghji, chef de l’immobilier Amériques pour Blackstone, indique que la transaction annoncée vendredi matin « reflète la croissance soutenue de Blackstone au Canada, ainsi que notre vision avant-gardiste à l’égard de la demande d’espaces de bureaux haut de gamme et invitants pour les travailleurs ».

« Montréal est un marché florissant et dynamique, et nous sommes heureux d’être les propriétaires à long terme de ces actifs de haute qualité », ajoute M. Meghji dans un communiqué.

Ancienne Banque Nationale

Propriétaire de la Place Bonaventure depuis 1998, Kevric a aussi acheté récemment le 600, De La Gauchetière, le siège social actuel de la Banque Nationale. L’immeuble sera pratiquement vidé lorsque l’institution déménagera dans un nouveau gratte-ciel vers la fin de 2023.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Kevric a racheté le siège social de la Banque Nationale, et veut le transformer de fond en comble.

Kevric veut changer complètement l’apparence de la tour, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour notamment doubler la surface vitrée. « On travaille avec la Ville justement sur ça [les plans architecturaux], dit Richard Hylands. Ils ont on leur propre opinion, puis on a la nôtre, puis on va arriver à un consensus dans un avenir assez proche. »

M. Hylands se dit « absolument » certain que le marché des immeubles de bureaux renbondira dans la métropole, malgré la hausse marquée des taux d’inoccupation engendrée par la pandémie et le télétravail.