La société Recyclage Lithion construira cet été une usine de récupération des batteries de véhicules électriques dans la région de Montréal avec l’aide du gouvernement québécois.

André Dubuc La Presse

Julien Arsenault La Presse

L’annonce a été faite vendredi matin en compagnie des ministres Pierre Fitzgibbon à l’Économie, et Benoit Charrette, à l’Environnement, de même que Guy LeBlanc, grand patron d’investissement Québec, bras investisseur du gouvernement. Québec accorde 22,5 millions à Recyclage Lithion.

Il s’agit de la deuxième tranche d’un financement de 125 millions de dollars. La première tranche a été annoncée en janvier dernier. L’argent sert à la construction d’une première usine commerciale de recyclage de batteries lithium-ion.

L’usine de broyage de batteries lithium-ion en poudre noire disposera d’une capacité de traitement de 7500 tonnes de batteries par année, soit l’équivalent des batteries de 25 000 véhicules électriques. La construction commence cet été et l’usine sera fonctionnelle en 2023. Le choix du site n’est pas encore officiel, indique Benoit Couture, président de Recyclage Lithion.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Benoit Couture, président de Recyclage Lithion.

On dénombre environ 133 000 VE immatriculés au Québec pour le moment.

En parallèle, la société québécoise ouvrira un centre de R-D sur place qui sera chargé de l’ingénierie détaillée d’une future usine d’hydrométallurgie, dont la construction doit commencer en 2023.

Cette seconde installation servira à raffiner et à extraire de la poudre noire de l’usine de broyage le graphite, le nickel, le lithium, le cobalt et le manganèse. Grâce à sa technologie, soutient l’entreprise, elle pourra récupérer jusqu’à 95 % des composants de batteries, qui pourront ensuite être réutilisés par les fabricants de batteries.

« Je suis un gros croyant que les mines vont être urbaines dans 15 ans, a confié le ministre Fitzgibbon lors d’une rencontre éditoriale avec La Presse le 28 mars. Le jour où l’adoption des véhicules électriques va atteindre un plateau, fort probablement que le recyclage des batteries pourrait suffire pour avoir les composantes de lithium, graphite, cobalt et nickel, par exemple. On pourrait techniquement ne plus exploiter de mines. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Fitzgibbon

Au cours des deux prochaines années, Recyclage Lithion investira plus de 80 millions de dollars dans cette première phase de son projet. Les activités de l’entreprise devraient générer à terme près de 160 emplois.

Aide gouvernementale

L’aide gouvernementale comprend une prise de participation, par l’entremise d’Investissement Québec, de 15 millions dans le capital-actions de Recyclage Lithion. Des subventions totalisant 7,5 millions sont accordées à l’entreprise (2,79 millions) et à une filiale de celle-ci (4,71 millions) par le biais du Plan pour une économie verte 2030.

« Le projet de Recyclage Lithion est un maillon essentiel de notre stratégie batterie. Cet appui contribuera à assurer un approvisionnement local et à poursuivre le développement d’une expertise québécoise sur le recyclage des batteries », s’est exprimé Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, par voie de communiqué.

Le gouvernement du Québec avait accordé une aide de près de 5 millions à cette même entreprise en 2019 lors de la construction de son usine-pilote dans l’arrondissement d’Anjou, à Montréal.

Dans l’immédiat, Lithion est le seul joueur connu de l’écosystème dans le recyclage de batteries de VE au Québec.

« Nous continuerons d’investir dans des projets comme celui de Recyclage Lithion afin de renforcer la position du Québec non seulement à titre de fournisseur mondial de composants et de minéraux pour les batteries, mais aussi en tant qu’acteur responsable et engagé à favoriser une économie verte et durable », a dit pour part Guy LeBlanc, PDG d’Investissement Québec (IQ).

Une deuxième usine de 300 millions suivra

La construction de l’usine d’hydrométallurgie, lors de la deuxième phase, débutera en 2023 pour une mise en service en 2025. Le parc industriel de Bécancour, au cœur de la filière québécoise des batteries, est pour le moment le site privilégié pour recevoir cette seconde usine. L’investissement requis s’élève à 300 millions.

« Là, on va regarder avec eux autres ce qu’on peut faire pour une usine de recyclage ici », a indiqué le ministre Fitzgibbon en rencontre avec La Presse lundi. Il n’est pas exclu que le gouvernement intervienne une nouvelle fois à cette étape.

Recyclage Lithion appartient à son management, à IQ, IMM Investment Global, de Corée, ainsi que Fondaction. D’autres partenaires s’ajouteront dans les prochains moins, précise Benoit Couture, son président, dans un entretien.

Méconnue, IMM Investment Global possède des liens d’affaires avec les fabricants coréens de cathodes et de cellules de batteries, notamment LG, Samsung, SKI, Ecopro et POSCO, et avec le fabricant d’automobiles Hyundai.

En janvier 2022, Recyclage Lithion a confirmé l’octroi d’une licence d’exploitation exclusive de sa technologie de recyclage de batteries lithium-ion sur le marché coréen à IS Dongseo Company.