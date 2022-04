Des employés de l’entrepôt Amazon de Staten Island, dans l’État de New York, patientent en ligne pour voter sur la formation d’un syndicat, le 25 mars.

(New York) Des employés d’Amazon de Staten Island, dans l’État de New York, ont voté vendredi en faveur de leur syndicalisation, ce qui fait la première tentative fructueuse d’organiser les travailleurs du mastodonte de la vente en ligne.

Haleluya Hadero et Anne D’innocenzio Associated Press

Le dépouillement des votes se poursuivait vendredi, mais l’avance des partisans du Amazon Labor Union était suffisante pour leur assurer la victoire. Les 67 votes qui ont été annulés ou dont la validité était contestée par Amazon ou le syndicat n’étaient pas suffisants pour contrer les 2654 votes exprimés en faveur de la création d’un syndicat ; 2131 employés ont voté contre.

Plus de 8300 employés pouvaient voter, et environ 57 % d’entre eux l’ont fait. Amazon avait fourni une liste des employés admissibles au National Labor Relations Board (NLRB) des États-Unis, qui supervisait le scrutin.

Chaque camp peut présenter une contestation du résultat jusqu’au 8 avril, faute de quoi le résultat deviendra officiel à ce moment.

Cette victoire représente un coup d’éclat pour le syndicat indépendant, qui est formé d’employés actuels et anciens d’Amazon, qui n’est pas appuyé par un grand syndicat national et qui n’avait qu’une fraction des moyens de son gigantesque adversaire.

En dépit de tous ces obstacles, les leaders syndicaux croyaient que leur approche populaire plairait aux travailleurs et les aiderait à triompher là où d’autres avaient échoué avant eux.

Chris Smalls, un employé remercié par Amazon qui dirigeait l’ALU dans son combat à Staten Island, est sorti en courant et en sautant de joie après l’annonce de la victoire. Ses collègues et lui ont ouvert une bouteille de champagne.

Aussi en Alabama

Pendant ce temps, des employés d’Amazon à Bessemer, dans l’Alabama, semblaient en voie de rejeter la formation d’un syndicat, mais certains bulletins contestés pourraient changer l’issue du scrutin. Le vote était de 993 à 775 contre le syndicat. Une audience pour réviser 416 bulletins contestés aura toutefois lieu au cours des prochains jours.

Amazon est le deuxième employeur privé en importance au pays, et il a déployé l’artillerie lourde avant les deux votes. La compagnie a organisé des rencontres obligatoires pendant lesquelles on a expliqué aux travailleurs que les syndicats étaient une mauvaise idée.

Amazon a aussi lancé des sites internet anti-syndicats à l’intention des travailleurs, en plus de tapisser l’entrepôt de Staten Island d’affiches en anglais et en espagnol appelant à un rejet du syndicat.

Après une défaite cuisante à Bessemer l’an dernier, quand une majorité d’employés avaient voté contre la formation d’un syndicat, le Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) des États-Unis a obtenu une deuxième chance quand le NLRB a ordonné une reprise après avoir déterminé qu’Amazon avait influencé le premier vote.

Le président du RWDSU, Stuart Appelbaum, a dit jeudi que le syndicat a l’intention de contester la manière dont Amazon a organisé le vote à Bessemer, mais il n’a pas voulu donner plus de détails.

Amazon a apporté certains changements à Bessemer, mais le géant a laissé en place une boîte postale qui avait incité le NLRB à invalider le vote de l’an dernier. Installée dans le stationnement de l’entrepôt, cette boîte postale donne la fausse impression qu’Amazon organise le vote et tous les employés qui l’utilisent peuvent être filmés par des caméras de surveillance, ce qui représente une tactique d’intimidation, selon le syndicat.

Amazon a révélé jeudi avoir dépensé 4,2 millions US en 2021 pour des « consultants en relations de travail », que les syndicalistes reprochent à l’entreprise d’engager pour inciter les employés à ne pas s’organiser. On ne sait pas combien Amazon a dépensé pour de tels services en 2022.

Les employés de l’entrepôt de Bessemer sont majoritairement noirs, à l’image de la population de la ville. Les syndicalistes réclament de meilleures conditions de travail. Le salaire d’un employé à temps plein est d’au moins 15,80 $ US par heure, soit environ 1 $ US de plus que la moyenne de la ville.

Ces campagnes syndicales surviennent à un moment de grande agitation ouvrière au sein de plusieurs sociétés. Les employés de plus de 140 restaurants Starbucks des États-Unis, par exemple, ont demandé des votes syndicaux, et plusieurs ont déjà réussi à s’organiser.