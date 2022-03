Dollarama portera au prochain exercice financier sa fourchette de prix à au plus 5 $

(Montréal) Dollarama annonce l’introduction graduelle prochaine de produits à des prix fixes d’au plus 5 $.

La Presse Canadienne

Le détaillant signale en publiant ses plus récents résultats financiers que cette décision est conforme à sa stratégie de prix multiples qui est en vigueur depuis 2009. Il estime qu’au fil du temps, l’élargissement de sa fourchette de prix lui permettra de bonifier son éventail de produits.

En 2015, Dollarama avait ajouté de nouveaux prix fixes de 3,50 $ et de 4,00 $ dans certaines catégories de produits.

Dollarama a réalisé un résultat net de 219,9 millions au trimestre qui a pris fin le 30 janvier dernier, comparativement à 173,9 millions au trimestre correspondant de l’année précédente.

Pendant la même période, le résultat net de base par action ordinaire a augmenté, de 0,56 $ à 0,74 $.

Quant aux ventes du trimestre, elles ont totalisé près de 1,225 milliard alors qu’un an plus tôt, elles avaient totalisé 1,103 milliard ; la hausse a été de 11 %.

Pour l’ensemble de l’exercice 2022, le détaillant québécois a encaissé un résultat net de près de 663,17 millions comparativement à près de 564,35 millions pour l’exercice 2021. Le résultat net de base par action ordinaire a avancé de 1,82 $ à 2,19 $ pendant la même période.

D’un exercice à l’autre, les ventes de Dollarama ont aussi progressé de 7,6 %, de 4,026 milliards à 4,33 milliards. Les ventes des magasins comparables ont quant à elles augmenté de 1,7 %.

Le président et chef de la direction de Dollarama, Neil Rossy, qualifie de solides les résultats d’exploitation et financiers de l’exercice 2022, en dépit des répercussions changeantes de la pandémie de COVID-19 sur les détaillants et les fluctuations des habitudes de consommation.

M. Rossy rappelle aussi que la compagnie a évolué dans un contexte de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et de pressions inflationnistes et ajoute que le contexte demeure complexe et volatil en ce début d’exercice 2023.