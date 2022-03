Le détaillant vancouvérois de vêtements d’exercice a engrangé un profit de 434,5 millions US, ou 3,36 $ US par action, pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 329,8 millions US, ou 2,52 $ US par action, de la même période un an plus tôt.

(Vancouver) Lululemon Athletica a affiché mardi un profit du quatrième trimestre en hausse de près de 32 %, clôturant ainsi un exercice qui a vu son chiffre d’affaires annuel franchir le cap des 6 milliards US pour la première fois.

La Presse Canadienne

Le détaillant vancouvérois de vêtements d’exercice a engrangé un profit de 434,5 millions US, ou 3,36 $ US par action, pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 329,8 millions US, ou 2,52 $ US par action, de la même période un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 30 janvier s’est établi à 3,37 $ US par action, en hausse par rapport à celui de 2,58 $ US par action du quatrième trimestre de 2020.

Les revenus ont augmenté de 23 % à 2,13 milliards US, comparativement à 1,73 milliard US un an plus tôt. Les ventes des boutiques ouvertes depuis au moins un an ont avancé de 32 % et les ventes en ligne ont gagné 17 %, représentant cette fois 49 % des revenus totaux de l’entreprise.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté par action de 3,28 $ US, à partir d’un chiffre d’affaires de 2,14 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Pour l’ensemble de l’exercice, Lululemon a réalisé un bénéfice de 975,3 millions US à partir d’un chiffre d’affaires de 6,26 milliards US. Lors de l’exercice précédent, le profit avait été de 588,9 millions US et les revenus s’étaient établis à 4,4 milliards US.

Au cours du plus récent trimestre, Lululemon a ouvert 22 nouveaux magasins exploités par l’entreprise, portant son nombre total d’établissements à 574.