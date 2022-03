Emploi

Des postes temporaires convertis en permanents chez BRP

De nombreux postes temporaires seront désormais permanents chez BRP. L’entreprise en a converti 400 récemment à son usine de Valcourt et souhaite embaucher 450 personnes de plus pour des postes de journaliers, caristes et manutentionnaires qui tireront désormais profit d’un régime d’assurances collectives, de vacances payées et d’un programme de bonification.