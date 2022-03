Plan stratégique 2022-2026

Hydro-Québec augmentera sa production d’électricité

Le Québec aura besoin de plus en plus d’électricité, qui coûtera plus cher et qu’il faudra consommer autrement, prévoit Hydro-Québec dans un nouveau plan stratégique qui annonce une augmentation de la capacité de production de la société d’État.