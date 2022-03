BCE a consenti pour 28,8 millions de dollars en rémunération à ses cinq plus hauts dirigeants en 2021.

Martin Vallières La Presse

Cette rémunération totale, qui comprend le salaire de base et les diverses primes, est en hausse de 13 %, ou 3,2 millions, par rapport à ce qui leur avait été accordé lors de l’exercice précédent, en 2020.

Cette hausse découle d’une majoration substantielle (+ 74 %) de leurs bonis versés en espèces. La somme totale de ces bonis est passée de 4,3 millions, lors de l’exercice en 2020, à 7,5 millions au terme de l’exercice 2021.

En contrepartie, les salaires de base des hauts dirigeants de BCE (variant de 750 000 à 1,3 million) et la valeur de leurs bonis en titres de l’entreprise (actions et unités/options d’action) sont demeurés inchangés en 2021 par rapport à 2020.

Ces chiffres sont extraits de la circulaire de direction que BCE envoie ces jours-ci à ses actionnaires, en vue de leur assemblée annuelle prévue le 5 mai prochain.

Par ailleurs, le rapport annuel de BCE indique que l’entreprise a conclu son exercice 2021 avec un bénéfice net en regain de 7 %, à 2,89 milliards de dollars, après une année de pandémie.

Ses revenus annualisés ont été en hausse modérée de 2,5 %, à 23,45 milliards.

En Bourse, les actionnaires de BCE ont profité d’un gain de valeur de 20 % durant l’année 2021, ce qui leur a procuré un rendement total de 27 % en comptant le riche dividende versé par l’entreprise.

11,1 millions pour le président

Parmi les dirigeants dont la rémunération est chiffrée dans la circulaire de direction, le président et chef de la direction de BCE, le Torontois Mirko Bibic, a bénéficié d’une rémunération totale de 11,1 millions pour l’exercice 2021.

Cette valeur est en hausse de 17 % par rapport à ce qui lui avait été accordé en 2020, lors de sa première année complète au poste de président et chef de la direction.

Plus des trois quarts (82 %) de la rémunération totale de M. Bibic en 2021 proviennent de ses primes en espèces et en allocations de titres de BCE. La valeur de ces primes s’élève à 9,1 millions, en hausse de 20 % sur un an.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE

Parmi les autres hauts dirigeants, c’est au vice-président principal de BCE et président de Bell Média, Wade Oosterman, que revient la mention de la deuxième rémunération en importance pour l’exercice 2021.

Elle s’élève à 4,9 millions, dont 3,7 millions provenant de la valeur de ces primes en espèces et en titres.

Par ailleurs, après 15 ans de service chez BCE, et à quelques années de la retraite à 65 ans, Wade Oosterman est le dirigeant qui a accumulé le plus gros avoir personnel en titres de l’entreprise et en actif des régimes de retraite parmi la haute direction.

En fin d’exercice 2021, son avoir en titres (actions et unités d’action) était évalué à 70,9 millions. S’y ajoutent quelque 24,5 millions en valeur estimée de sa part d’actif et de ses prestations futures des régimes de retraite.