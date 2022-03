(Calgary) Les groupes industriels qui dépendent du Chemin de fer Canadien Pacifique pour l’expédition de marchandises implorent le gouvernement fédéral d’intervenir alors que l’arrêt de travail au chemin de fer de Calgary se poursuit dans sa deuxième journée.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

Les dirigeants de l’Association canadienne des éleveurs de bovins et l’Association nationale des engraisseurs de bovins étaient à Ottawa lundi, exhortant le gouvernement à mettre immédiatement fin à l’arrêt de travail qui, selon eux, pourrait dévaster leur industrie.

« Si ces trains ne circulent pas, il ne nous reste peut-être que deux semaines d’aliments pour animaux », a affirmé le président de l’Association canadienne des éleveurs de bovins, Bob Lowe, expliquant que les éleveurs de bovins de l’Ouest canadien dépendaient cette année des expéditions d’aliments pour animaux par chemin de fer en provenance des États-Unis dans la foulée de la sécheresse de l’été dernier et de la pénurie généralisée de fourrage qui en a résulté.

« Il n’y a pas de plan B. Nous n’avons pas d’autre source d’alimentation. »

La cheffe de la direction de Fertilisants Canada, Karen Proud, a estimé que l’arrêt de travail ne pouvait pas survenir à un pire moment.

« Nous sommes, au Canada, à environ quatre à six semaines de la saison des semis […] ce qui signifie que les agriculteurs pourraient ne pas obtenir tout l’engrais dont ils ont besoin », a déploré Mme Proud, ajoutant que la situation était particulièrement préoccupante cette année compte tenu de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur l’approvisionnement mondial en engrais ainsi que les prix du blé et d’autres céréales.

« La préoccupation, pour le consommateur moyen, est que si nous ne sommes pas en mesure de maximiser nos rendements (de récoltes) […] les prix des denrées alimentaires vont probablement augmenter. »

Les dirigeants de l’industrie et les politiciens exhortent le ministre du Travail, Seamus O’Regan, à mettre fin au conflit de travail. Quelque 3000 conducteurs, mécaniciens et autres travailleurs ne travaillent pas depuis ce week-end.

L’entreprise et le syndicat se sont mutuellement accusés d’avoir causé l’arrêt de travail, bien que tous deux aient également affirmé qu’ils discutaient toujours avec des médiateurs fédéraux dimanche.

Le président de la Chambre de commerce du Canada, Perrin Beatty, a fait valoir que le ministre O’Regan devait déposer immédiatement une loi pour imposer un retour au travail. Il a averti que les conséquences sur la chaîne d’approvisionnement – déjà éprouvée par la pandémie de COVID-19 et l’incertitude en Europe du Nord – pourraient être graves.

La Chambre des communes a repris ses activités lundi après une pause de deux semaines, de sorte que la législation pourrait venir immédiatement si le gouvernement le souhaite.

M. O’Regan était à Calgary lundi et a indiqué dans une déclaration transmise par courriel qu’il y resterait jusqu’à ce que les deux parties parviennent à un accord.

« Les Canadiens s’attendent à ce qu’ils le fassent dès que possible », a affirmé M. O’Regan.