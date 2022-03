Plus de 3000 employés du Canadien Pacifique — ingénieurs de locomotive, de chefs de train, agents de train et agents de triage — représentés par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) se retrouvent sur les piquets de grève depuis dimanche à la suite de l’échec des dernières négociations.

(Ottawa) Conscient que le conflit de travail au Canadien Pacifique a déjà de lourdes conséquences sur la chaîne d’approvisionnement au pays, le ministre du Travail Seamus O’Regan estime malgré tout qu’il est préférable, pour le moment, de permettre aux deux parties de conclure une entente négociée.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Le ministre, qui se trouve d’ailleurs à Calgary, où est situé le siège social de l’entreprise, a souligné que les négociations entre le patronat et le syndicat se poursuivent.

« Les deux parties n’ont pas quitté la table de négociations. Ils sont parfaitement conscients de ce qui est en jeu. […] Les meilleures ententes sont conclues à la table. Nous avons confiance dans la capacité des parties de parvenir à une entente. Les Canadiens comptent sur une résolution rapide », a affirmé le ministre O’Regan lundi.

Il a ajouté que ce conflit de travail ne pouvait survenir à un pire moment, relevant que la chaîne d’approvisionnement demeure fragile à la suite de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine.

À la reprise des travaux parlementaires, le Parti conservateur a exhorté le gouvernement Trudeau à prendre les moyens qui s’imposent pour régler le conflit de travail sans délai. Il a accusé le ministre O’Regan de « s’en laver les mains ».

PHOTO BLAIR GABLE, ARCHIVES REUTERS Seamus O’Regan

« Ce conflit de travail n’est pas une surprise. Tout le monde en parle depuis des semaines. Et encore une fois, le premier ministre est lent à agir. Les Canadiens en paient le prix. Le reste du monde en paiera le prix si une solution n’est pas trouvée rapidement », a argué le chef adjoint du Parti conservateur, Luc Berthold, durant la période de questions aux Communes.

Canadien Pacifique et le syndicat se sont mutuellement accusés d’avoir causé l’arrêt de travail, bien que tous deux aient également affirmé qu’ils discutaient toujours avec des médiateurs fédéraux dimanche.

De leur côté, les gens d’affaires et les groupes industriels qui dépendent du Canadien Pacifique pour l’expédition de marchandises ont imploré le gouvernement Trudeau à déposer rapidement un projet de loi pour forcer le retour au travail tandis que le conflit entre dans sa deuxième journée.

Les dirigeants de l’Association canadienne des éleveurs de bovins et l’Association nationale des engraisseurs de bovins étaient à Ottawa lundi, exhortant le gouvernement à mettre immédiatement fin à l’arrêt de travail qui, selon eux, pourrait dévaster leur industrie.

« Si ces trains ne circulent pas, il ne nous reste peut-être que deux semaines d’aliments pour animaux », a affirmé le président de l’Association canadienne des éleveurs de bovins, Bob Lowe, expliquant que les éleveurs de bovins de l’Ouest canadien dépendaient cette année des expéditions d’aliments pour animaux par chemin de fer en provenance des États-Unis dans la foulée de la sécheresse de l’été dernier et de la pénurie généralisée de fourrage qui en a résulté.

« Il n’y a pas de plan B. Nous n’avons pas d’autre source d’alimentation. »

La cheffe de la direction de Fertilisants Canada, Karen Proud, a estimé que l’arrêt de travail ne pouvait pas survenir à un pire moment.

« Nous sommes, au Canada, à environ quatre à six semaines de la saison des semis […] ce qui signifie que les agriculteurs pourraient ne pas obtenir tout l’engrais dont ils ont besoin », a déploré Mme Proud, ajoutant que la situation était particulièrement préoccupante cette année compte tenu de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur l’approvisionnement mondial en engrais ainsi que les prix du blé et d’autres céréales.

« La préoccupation, pour le consommateur moyen, est que si nous ne sommes pas en mesure de maximiser nos rendements (de récoltes) […] les prix des denrées alimentaires vont probablement augmenter. »

Le président de la Chambre de commerce du Canada, Perrin Beatty, a fait valoir que le gouvernement fédéral devait déposer immédiatement une loi pour imposer un retour au travail. Il a averti que les conséquences sur la chaîne d’approvisionnement pourraient être graves.

La direction et le syndicat négocient depuis septembre. Les salaires et les fonds de pension figurent parmi les principaux points en litige. Le syndicat veut aussi régler la question concernant l’endroit où les employés doivent prendre leur période de repos obligatoire. Il s’agit du cinquième arrêt de travail au Canadien Pacifique depuis 1993. Au cours des neuf dernières négociations, les deux parties ont eu huit fois recours à des conciliateurs fédéraux.

Avec La Presse canadienne