(Montréal) Aucune entente n’a été trouvée entre l’employeur et le syndicat au Canadien Pacifique et les employés sont en lock-out depuis minuit.

La Presse Canadienne

L’entreprise avait annoncé mercredi qu’elle mettrait ses employés en grève patronale (lock-out) avant que ses employés syndiqués mettent leur menace de grève à exécution.

« Après une pandémie, l’explosion des prix des denrées et des produits, la guerre en Ukraine, le transporteur ferroviaire ajoute une couche d’insécurité chez les Canadiens et les Canadiennes, particulièrement celles et ceux qui dépendent du réseau ferroviaire », a dénoncé le syndicat dans un communiqué dimanche.

Le Canadien Pacifique et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) négocient le renouvellement de leur convention collective de quelque 3000 employés, qui eux s’étaient prononcés en faveur du recours à la grève comme moyen de pression.

Ces employés syndiqués sont des ingénieurs de locomotive, de chefs de train, des agents de train et des agents de triage du Chemin de fer Canadien Pacifique.

Les salaires et les fonds de pension sont parmi les principaux points en litige des pourparlers, selon un communiqué des Teamsters, publié dans la nuit de samedi à dimanche.

Le syndicat a dit avoir exprimé son souhait de continuer à négocier, mais l’employeur a préféré mettre en branle le lock-out, toujours selon le communiqué.

« Nous sommes très déçus de la tournure des évènements, a expliqué Dave Fulton, porte-parole de la CFTC à la table de négociation. La direction du Canadien Pacifique doit assumer l’entière responsabilité de la situation. […] De plus, (l’employeur) a ensuite modifié les règles du jeu à la dernière minute quand est venu le temps d’échanger sur les termes d’un arbitrage final et obligatoire. »

Dans le cadre d’un arbitrage, les parties conviennent d’accepter la décision de l’arbitre comme définitive.

Contrairement à une grève, le lock-out est le refus de l’employeur de fournir du travail à ses salariés en réponse à un conflit de travail.