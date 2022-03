Amazon se paie MGM pour 8,5 milliards US

(Washington) Le mythique studio hollywoodien MGM a officiellement rejoint les studios et la plateforme vidéo d’Amazon, a annoncé jeudi le géant du commerce en ligne, qui a déboursé 8,45 milliards US (10,7 milliards CAN) pour mieux s’armer face à la concurrence dans le secteur de la diffusion en continu.