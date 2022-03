(Montréal) L’instabilité géopolitique et la montée de l’inflation représentent des vents de face pour Power Corporation du Canada, mais le président et chef de la direction, Jeffrey Orr, juge qu’il est encore trop tôt pour en estimer l’impact.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

L’environnement d’affaires amène plus de défis qu’il y a « trois ou quatre mois », a-t-il dit lors d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du quatrième trimestre, vendredi.

« Nos activités progressent mieux lorsque la confiance des investisseurs est élevée et que l’argent va dans les fonds d’investissement. Ces grandes questions macro-économiques auraient un impact sur nos entreprises, mais il est encore trop tôt pour savoir à ce point. »

Le conglomérat de la famille Desmarais possède une variété d’investissements dans les secteurs de l’assurance, de la gestion de patrimoine et des fonds communs, ainsi que des investissements dans l’énergie renouvelable et des participations dans des sociétés comme le fabricant d’autobus et de camions électriques Lion Électrique.

M. Orr a précisé que Power Corporation était peu exposée à ce qui se passait directement sur le terrain en Russie et en Ukraine. « Nous n’avons pas une grande exposition à la Russie ou à l’Ukraine, c’est minime. »

PHOTO ANDRE PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le président et chef de la direction de Power Corporation du Canada, Jeffrey Orr

M. Orr a aussi évoqué les facteurs qui ont amené Power Sustainable, un gestionnaire d’actifs qui investit dans l’énergie renouvelable, à enregistrer une charge de 15 millions au quatrième trimestre.

Il a expliqué que la perturbation de la chaîne d’approvisionnement a retardé des projets éoliens. Il a ajouté que la valeur des crédits carbone n’avait pas été aussi élevée que prévu dans un « marché volatil » dominé par « un nombre limité » d’acteurs.

Le dirigeant a assuré que la guerre en Ukraine n’avait pas de lien avec cette charge. « Je crois qu’il n’y a pas d’impacts directs avec ces évènements en Europe qui affecteraient nos besoins manufacturiers, mis à part l’inflation. »

Bénéfice similaire aux attentes

Power a dévoilé, la veille, des résultats relativement similaires aux prévisions des analystes au quatrième trimestre.

La société affiche un bénéfice attribuable aux actionnaires stable à 626 millions, comparativement à 623 millions à la même période l’année précédente.

Le bénéfice ajusté par action atteint 1 $, égal à la prévision des analystes, selon la firme de données financières Refinitiv.

« La contribution de Great-West et de la Financière IGM était conforme à nos attentes, commente Graham Ryding, de Valeurs mobilières TD. Groupe Bruxelles Lambert était inférieur aux attentes tandis que les plateformes alternatives et les entreprises individuelles ont fait mieux que nous avions prévu. »

La société a souligné avoir atteint ses objectifs en matière de réduction de coût, qui atteignent 50 millions, à la suite de sa réorganisation achevée en février 2020 dans le cadre de laquelle elle a acquis les participations minoritaires de la Financière Power. Une proportion de 93 % de la cible avait déjà été atteinte au court du précédent trimestre.

Power Corp. détient le contrôle total de la Financière Power et, par conséquent, des participations majoritaires dans Great-West Lifeco, IGM Financial et Wealthsimple Financial Corp., ainsi qu’une participation minoritaire dans Pargesa Holding.

Vers midi, l’action baissait de 39 cents, ou 1 %, à 38,45 $ à la Bourse de Toronto, vendredi.