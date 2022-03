(Montréal) Après plus d’un mois de grève à son centre de distribution automatisé de Terrebonne, la direction de Sobeys affirme maintenant réévaluer l’ensemble de son réseau d’entrepôts au Québec.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La Presse Canadienne a pu prendre connaissance d’une lettre transmise par la direction de Sobeys à tous les propriétaires, directeurs et directeurs généraux, faisant état de ce « plan de contingence » qui a dû être déployé, à la suite de la grève des quelque 190 travailleurs du centre de distribution de Terrebonne.

« Malgré notre volonté d’œuvrer au Québec, nous réévaluons actuellement l’ensemble de notre réseau d’entrepôts dans la province », écrit la haute direction dans la missive.

L’achat de terrains situés dans d’autres provinces est aussi à l’étude, afin de s’assurer d’un approvisionnement continu des magasins, affirme-t-on dans ce plan de contingence.

« Plusieurs options d’optimisation avec nos réseaux de l’Ontario et des Maritimes, ainsi que l’achat de terrains situés dans d’autres provinces sont à l’étude, afin d’assurer le meilleur niveau de service possible et d’éviter toute interruption de service dans le futur », y est-il écrit aussi.

La haute direction y évoque le fait qu’à la suite du conflit de travail à Terrebonne, elle a déjà dû faire appel à ses autres centres en Ontario et dans les Maritimes, afin de maintenir l’approvisionnement des magasins.

Du côté du syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, l’avocate et négociatrice Kim Bergeron a accueilli l’information « sans surprise », dans un contexte où les relations de travail sont difficiles. « Les menaces, ont est habitué. »

Elle affirme que la section locale 501 des TUAC a déjà porté plainte au ministère du Travail, alléguant le recours à des briseurs de grève.

La direction de Sobeys affirme que le salaire de ces employés d’entrepôt atteint près de 30 $ l’heure au sommet de l’échelle. Me Bergeron a confirmé 29,50 $ l’heure.