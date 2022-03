MDA affiche un profit et des revenus en hausse de 15 %

(Brampton) MDA a affiché jeudi un bénéfice du quatrième trimestre de 600 000 $, ce qui se compare à une perte de 12,6 millions pour la même période un an plus tôt. Ses revenus ont progressé de 15 %.

La Presse Canadienne

La société spécialisée dans les satellites et la technologie spatiale a précisé que son profit par action était inférieur à 1 cent pour le plus récent trimestre clos le 31 décembre, comparativement à une perte de 16 cents par action pour les trois derniers mois de 2020.

Les revenus ont totalisé 115,5 millions, alors qu’ils avaient été de 100,2 millions au quatrième trimestre précédent.

En excluant l’impact du programme de la Subvention salariale d’urgence du Canada, le bénéfice ajusté avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement de MDA s’est établi à 26,0 millions, comparativement à 21,7 millions un an plus tôt.

Le carnet de commandes de la société valait 864,3 millions en date du 31 décembre, par rapport à 562,5 millions à la fin de 2020.

Plus tôt en mars, MDA a annoncé avoir remporté un contrat de 269 millions de l’Agence spatiale canadienne pour la prochaine phase du programme Canadarm3, qui verra l’entreprise terminer la conception préliminaire du système robotique.