Depuis la fin de janvier, Lowe’s Canada mène une intense campagne de recrutement pour sa saison estivale 2022. Partout au pays, elle souhaite pourvoir 5000 postes – plus de 1700 au Québec seulement – dans ses magasins et ceux des enseignes RONA et Réno-Dépôt.

Isabelle Massé La Presse

Pour attirer l’attention, particulièrement des membres de la génération Z, elle mise sur l’humour grâce à des petits projets de rénovations ratées que l’entreprise a déployés sur TikTok et sur d’autres réseaux sociaux. Grâce aussi à une exposition tenue aux Galeries de la Capitale de Québec. Baptisée Le Temple de la mauvaise idée (The Hall of Fail) et conçue avec l’agence de publicité Sid Lee, elle met en scène des pièces sur lesquelles étaient accolés des codes QR permettant aux gens de faire illico une demande d’emploi.

Cette campagne a aussi pour but de passer le message que l’entreprise se fait un devoir de bien former ses nouveaux employés. « Embaucher 5000 personnes est un immense défi, surtout de la génération Z qui est très sollicitée, constate Jacynthe Prince, directrice engagement de la marque de Lowe’s Canada. Le concept de la campagne part de l’idée que le principal obstacle pour les jeunes est le manque d’expérience en rénovation et qu’ils valorisent des employeurs qui offrent de la formation et encouragent leur développement. C’est rare à cet âge d’avoir déjà posé une toilette ! »

Jusqu’à présent, la campagne, qui porte la signature Apprendre sur le tas, et son exposition Le Temple de la mauvaise idée ont permis de pourvoir des centaines de postes, affirme Lowe’s, dont le budget de recrutement grossit chaque année depuis cinq ans.

PHOTO FOURNIE PAR LOWE'S Jacynthe Prince, directrice engagement de la marque, de Lowe’s Canada

Le recrutement est souvent traité de façon corporative. Alors qu’on choisit un emploi avec son cœur. C’est un lieu où on va pouvoir s’épanouir. On s’est lancés dans une campagne de séduction, avec un ton qui rejoint les jeunes, des codes qui les interpellent, comme #fail. Jacynthe Prince, directrice engagement de la marque de Lowe’s Canada

Lowe’s et Sid Lee ont tout mis en œuvre pour capter l’attention des jeunes et rendre les postes à pourvoir attrayants. « Pour réussir, une telle campagne doit refléter vraiment qui on est comme employeur, explique Nadine Chiasson, directrice, acquisition de talents, de Lowe’s Canada. Elle doit donner le ton. Le groupe ciblé doit se sentir important, comprendre comment il va contribuer au succès de l’entreprise, on doit lui prouver qu’on est engagé auprès des différentes communautés et que l’environnement est un enjeu important. Ce qu’on promet doit être réel. »

Depuis des mois, les employeurs redoublent d’efforts pour attirer des candidats, au-delà de la traditionnelle annonce de poste à pourvoir sur des sites d’embauche. La télé, la radio, les réseaux sociaux, bref, le marketing, sont de plus en plus sollicités. « Le recrutement est devenu du marketing. Il le faut, lance Jacynthe Prince. Nos employés sont notre matière première. C’est aussi important que de vendre des produits. »

Et que dire du recours à l’humour pour pourvoir un besoin en ressources humaines ? « Il faut innover, répond Nadine Chiasson. On utilisait déjà l’humour à petite échelle dans des entrevues d’embauche. Je rappelais souvent aux gens qu’on ne procédait pas à un interrogatoire de police avec les candidats. L’humour rend les gens à l’aise et fait tomber la pression. »