(Montréal) CGI a annoncé une entente visant à étendre ses activités en Europe avec un accord pour l’achat d’Umanis, une société française de services numériques.

La Presse Canadienne

La société montréalaise de conseil en technologie et en affaires affirme que la transaction valorise Umanis à environ 310 millions d’euros (436 millions CAN).

Le chef de la direction de CGI, George Schindler, a déclaré que la combinaison des activités de CGI et d’Umanis renforcera la présence et le positionnement de l’entreprise en Europe de l’Ouest et du Sud.

En vertu de l’accord, CGI France a le droit exclusif d’acheter toutes les actions détenues par le directeur général de Mura et Umanis, Olivier Pouligny, représentant une participation de 70,6 % dans la société, à 17,15 euros par action dans le cadre d’un achat en bloc.

Sous réserve de la réalisation de l’achat du bloc, CGI France a l’intention de lancer une offre publique d’achat obligatoire pour acquérir le solde des actions d’Umanis au même prix.

CGI indique que l’acquisition du bloc, qui est soumis à des conditions, et le dépôt de l’offre auprès des régulateurs français devraient être réalisés d’ici la fin du deuxième trimestre de cette année.